Еще много чего надо исследовать: в Пестуме найдено два храма в дорическом стиле (фото)

В древнегреческой колонии Пестум, на юге Италии, археологи обнаружили два древних храма. Построенные в дорическом стиле, эти здания датируются VI и V веками до н. э.

Археологи сделали открытие в Пестуме, древнегреческой колонии на юге Италии, обнаружив два храма в дорическом стиле. Они были частью Magna Graecia (Великой Греции), группы древнегреческих городов на юге Италии, которые датируются VIII веком до нашей эры, пишет Arkeonews.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Древний город Пестум, первоначально известный как Посейдония, основали около 600 г. до н. э. переселенцы из Сибариса. Его процветание продолжалось около двух веков, прежде чем его сначала завоевали луканы, итальянское племя, около 400 г. до н. э., а позже Рим в 273 г. до н. э.

Эти храмы, которые были частью греческого города Посейдония до того, как римляне завоевали его в 273 году до н. э. и переименовали в Пестум, нашли вблизи Средиземного моря, рядом с древними стенами города.

Первый храм, обнаруженный в 2019 году и исследованный тремя годами позже, выделяется как уникальный случай в дорической религиозной архитектуре. Датированный первыми десятилетиями V века до н. э., его характеристики и размеры дают ценное представление о тогдашних религиозных практиках.

Недавние находки существенно углубляют наше понимание древнего поселения и эволюции дорической архитектуры в Посейдонии и Великой Греции в целом. В частности, они расширяют наши знания о планировании города.

Тициана Д'Анджело, директор Археологического парка Пестума и Велии, подчеркнула важность этих открытий. Она отметила, что они являются "исключительными" и будут играть решающую роль в реконструкции древней истории Посейдонии.

Раскопанные руины показывают, что храм имел размеры 11,60 метров в длину и 7,60 метров в ширину, окруженный колоннами. Его уникальные размеры и архитектурные особенности выделяют его среди дорических храмов.

Однако дальнейшие исследования привели к открытию второго, возможно, более старого храма, датируемого VI веком до нашей эры. Хотя он скромнее по размерам, но имеет схожие характеристики, что делает необычной возможность того, что новый храм был построен на месте более раннего святилища, которое, возможно, разрушилось.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано признал важность этих находок, заявив, что они подтверждают, что "в Пестуме, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1998 года, еще многое надо раскопать и исследовать".

Ранее Фокус рассказывал о древнеримской гробнице, найденной в храме Аполлона. Ученые считают, что она принадлежала аристократам.

Также мы писали о голове греческого божества, найденной посреди руин древнего города. Это была часть статуи древнегреческого бога Диониса.