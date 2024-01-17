Телескоп Хаббл показал галактику со сверхновой: она ярче Солнца в 2,5 млрд раз (фото)

Ученые опубликовали новое изображение небольшой галактики, в которой взрыв сверхновой выпустил в миллиарды раз больше энергии, чем создает Солнце.

На новом снимке космического телескопа Хаббл показана небольшая галактика под названием UGC 5189A, в которой еще в 2010 году была обнаружена очень ярка сверхновая. Эта галактика расположена на расстоянии в 150 млн световых лет от нас, пишет Space.

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Уже 14 лет космический телескоп Хаббл проводит наблюдения за галактикой UGC 5189A, чтобы узнать больше о ее особенностях, а также для того, чтобы получить больше информации о сверхновой SN 2010jl впервые обнаруженной в 2010 году.

Размер галактики UGC 5189A составляет примерно 36 тысяч световых лет, а потому она относительно небольшая, если сравнивать с размером Млечного Пути – 100 тысяч световых лет. Новый снимок этой галактики был сделан на основе данных, собранных телескопом за последние три года наблюдений за космическим объектом.

Галактика UGC 5189A Фото: NASA

Для астрономов представляет интерес не только сама галактика, но сверхновая SN 2010jl, которая выпустила как минимум в 2,5 млрд раз больше энергии за три года, чем создало Солнце за тот же период. Этот звездный взрыв представляет собой сверхновую типа II. Это значит, что взорвалась звезда, масса которой была в 40-50 раз больше массы Солнце. Подобные звездные взрывы происходят в конце жизни массивных звезд, когда они уже не могут поддерживать термоядерный синтез в своем ядре. В результате звезда сжимается и взрывается, а ее обломки разлетаются по космосу. В результате взрывов таких массивных звезд возникают черные дыры или нейтронные звезды.

Этот звездный взрыв представляет собой сверхновую типа II. Это значит, что взорвалась звезда, масса которой была в 40-50 раз больше массы Солнце Фото: Nature Noon

Изучение не только самих сверхновых, но и их остатков, заполнивших окружающее точку взрыва пространство, имеет большое значение для астрономов. Изучение окружающей среды вокруг взорвавшихся звезд может показать условия, необходимые для возникновения сверхновой, и то, как эта сверхновая меняет свое окружение.

Что касается галактики UGC 5189A, то она видна на снимке в форме искривленного диска. Правая часть галактики заполнена более однородными облаками газа и пыли и намного ярче. Левая часть имеет менее однородный состав и более тусклая. Также из левой части галактики выходит длинный темный поток газа, которые устремляется в верхний левый угол фотографии.

Также на снимке можно увидеть на заднем плане несколько небольших галактик, а также одну очень яркую звезду в верхнем правом углу изображения.

Космический телескоп Хаббл занимается исследование галактик, в которых взорвались сверхновые, расположенных в радиусе 1 млрд световых лет от Земли.

Как уже писал Фокус, извержение в черной дыре спровоцировало появление "космической окаменелости". Гигантские облака холодного газа пронеслись через спиральную галактику, после извержения в сверхмассивной черной дыре, которое произошло 5 млн лет назад.

Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл стал свидетелем космической катастрофы, ведь две галактики были пойманы "на горячем". Исследователи из NASA получили снимок двух галактик, которые вот-вот столкнутся друг с другом.