Телескоп Хаббл показал галактику со сверхновой: она ярче Солнца в 2,5 млрд раз (фото)
Ученые опубликовали новое изображение небольшой галактики, в которой взрыв сверхновой выпустил в миллиарды раз больше энергии, чем создает Солнце.
На новом снимке космического телескопа Хаббл показана небольшая галактика под названием UGC 5189A, в которой еще в 2010 году была обнаружена очень ярка сверхновая. Эта галактика расположена на расстоянии в 150 млн световых лет от нас, пишет Space.
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Уже 14 лет космический телескоп Хаббл проводит наблюдения за галактикой UGC 5189A, чтобы узнать больше о ее особенностях, а также для того, чтобы получить больше информации о сверхновой SN 2010jl впервые обнаруженной в 2010 году.
Размер галактики UGC 5189A составляет примерно 36 тысяч световых лет, а потому она относительно небольшая, если сравнивать с размером Млечного Пути – 100 тысяч световых лет. Новый снимок этой галактики был сделан на основе данных, собранных телескопом за последние три года наблюдений за космическим объектом.
Для астрономов представляет интерес не только сама галактика, но сверхновая SN 2010jl, которая выпустила как минимум в 2,5 млрд раз больше энергии за три года, чем создало Солнце за тот же период. Этот звездный взрыв представляет собой сверхновую типа II. Это значит, что взорвалась звезда, масса которой была в 40-50 раз больше массы Солнце. Подобные звездные взрывы происходят в конце жизни массивных звезд, когда они уже не могут поддерживать термоядерный синтез в своем ядре. В результате звезда сжимается и взрывается, а ее обломки разлетаются по космосу. В результате взрывов таких массивных звезд возникают черные дыры или нейтронные звезды.
Изучение не только самих сверхновых, но и их остатков, заполнивших окружающее точку взрыва пространство, имеет большое значение для астрономов. Изучение окружающей среды вокруг взорвавшихся звезд может показать условия, необходимые для возникновения сверхновой, и то, как эта сверхновая меняет свое окружение.
Что касается галактики UGC 5189A, то она видна на снимке в форме искривленного диска. Правая часть галактики заполнена более однородными облаками газа и пыли и намного ярче. Левая часть имеет менее однородный состав и более тусклая. Также из левой части галактики выходит длинный темный поток газа, которые устремляется в верхний левый угол фотографии.
Также на снимке можно увидеть на заднем плане несколько небольших галактик, а также одну очень яркую звезду в верхнем правом углу изображения.
Космический телескоп Хаббл занимается исследование галактик, в которых взорвались сверхновые, расположенных в радиусе 1 млрд световых лет от Земли.
Как уже писал Фокус, извержение в черной дыре спровоцировало появление "космической окаменелости". Гигантские облака холодного газа пронеслись через спиральную галактику, после извержения в сверхмассивной черной дыре, которое произошло 5 млн лет назад.
Также Фокус писал о том, что телескоп Хаббл стал свидетелем космической катастрофы, ведь две галактики были пойманы "на горячем". Исследователи из NASA получили снимок двух галактик, которые вот-вот столкнутся друг с другом.