Жемчужные пришельцы: в океане найдены два удивительных глубоководных питомника (фото)

Исследователи показали редкие кадры причудливых глубоководных осьминогов с блестящей головой.

Океан покрывает более 70% поверхности Земли и является домом для множества удивительных существ. С каждой новой экспедицией ученым удается обнаружить все новые виды о которых ранее не было известно науке, пишет Gizmodo.

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Во время последней экспедиции группе исследователей из Института океана Шмидта у побережья Коста-Рики удалось идентифицировать сразу четыре ранее неизвестных вида глубоководных головоногих моллюсков. Внимание исследователей в окрестностях гидротермальных источников на дне океана привлекли удивительные глубоководные осьминоги.

Во время погуржения обнаружили два глубоководных питомника осьминогов Фото: Schmidt Ocean Institute

В ходе погружения исследователям также удалось обнаружить два неизученных ранее питомника осьминогов. Известно, что оба они связаны с двумя ранее обнаруженными видами, оба из которых принадлежат к недавно открытому осьминогу дорадо.

Более ранние исследования уже показали, что осьминог дорадо является представителем глубоководного рода Muusoctopus. Отметим, что три других, обнаруженных учеными вида, все еще описываются командой исследователей. Единственным видом, описанным и названым является осьминог дорадо.

Пока ученые описали лишь один новый вид Фото: Schmidt Ocean Institute

Удивительные кадры глубоководного головоногого моллюска были сделаны с помощью глубоководного дистанционного аппарата ROV SuBastian. На кадрах видна удивительная жизнь "инопланетного осьминога" с головой похожей на жемчужину. Ученым также удалось запечатлеть глубоководных осьминогов возле их не менее инопланетных яиц, из которых вскоре вылупится их семейство.

Три недавно обнаруженных вида осьминогов все еще остаются неописанными Фото: Schmidt Ocean Institute

К слову ранее, ученые выяснили, что осьминоги уничтожают себя после спаривания. В ходе предыдущего исследования ученым удалось выяснить, почему это происходит.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Коста-Рики нашли чрезвычайно редкий питомник глубоководных осьминогов.