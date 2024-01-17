Китайская лаборатория создала мутантный штамм COVID-19, который быстро убивает, — исследование

Новое исследование в Китае актуализирует вопрос о рискованных экспериментах с вирусами, поскольку ученые проводили тестирование с новым штаммом коронавируса, что привело к 100% смертности генетически модифицированных мышей.

Смертельный вирус, известный как GX_P2V, атаковал мозг грызунов, которые близки с учетом генетической структуры к человеческой. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование, которое опубликовали на прошлой неделе в Пекине.

Смертельный вирус является мутировавшей версией GX/2017, двоюродного брата коронавируса, который, как сообщается, был обнаружен у малайзийских панголинов в 2017 году — за три года до пандемии. Панголины — это млекопитающие, обитающие в теплых регионах планеты.

Все мыши, которые были инфицированы вирусом, умерли всего за восемь дней. Это, по словам исследователей, является "удивительно" быстрой смертностью.

GX_P2V инфицировал легкие, кости, глаза, трахеи и мозг погибших мышей, причем последнее поражение было достаточно серьезным, чтобы в конечном итоге привести к стопроцентной смерти животных. За несколько дней до смерти лабораторные грызуны быстро похудели, сгорбились и двигались крайне вяло. Самое страшное то, что за день до смерти их глаза полностью побелели.

Пока непонятно, что это означает для людей. Исследование прямо не соотносит эти результаты с потенциальным воздействием на человека. Некоторые эксперты, например Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, считают это исследование бесполезным, а также видят в нем опасность.

"Я не вижу ничего интересного, что можно было бы узнать, принудительно заразив странную породу очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я вижу, сколько всего может пойти не так", — написал профессор в сервисе микроблогов X.

Это тестирование является отдельным от исследования в Ухане, которое было связано с различными представлениями о том, откуда взялся COVID-19. Происхождение коронавирусной инфекции COVID-19 до сих пор неизвестно. Новое исследование в Китае вызывает вопросы о проведении рискованных экспериментов с вирусами.

Напомним, 17 января стало известно, что китайские ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса. Исследователям впервые удалось клонировать вид приматов, настолько близкий к человеку — детеныш "родился" здоровым и прожил более двух лет.