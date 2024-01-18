Мамонт совершил удивительное путешествие к поселению древних людей 14 тысяч лет назад (фото)

История жизни мамонта скрывалась в химических элементах, найденных в бивне.

Ученые изучили изотопы химических элементов в бивне самки мамонта, жившей 14 тысяч лет назад, и выяснили, что животное преодолело 1000 км пути по тундре, чтобы оказаться рядом с поселением охотников-собирателей на Аляске. Результаты исследования представлены в журнале Science Advances, пишет Gizmodo.

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Многое о жизни мамонтов можно узнать благодаря изучению их бивней, ведь они хранят информацию, подобно годичным кольцам деревьев, о скорости роста и продолжительности жизни древних животных. Изотопы химических элементов в бивнях раскрывают аспекты рациона мамонтов и, косвенно, их географические перемещения с течением времени.

Останки самки мамонта, которая умерла, когда ей было 20 лет, были обнаружены в центральной Аляске. Ученые считают, что здесь 14 тысяч лет назад селились древние люди, которые могли охотится на мамонтов. Хотя неясно, было ли животное убито людьми, но место для поселения было скорее всего выбрано не случайно из-за наличия большого количества мамонтов в этом регионе, которые туда приходили, говорят ученые.

Ученые изучили изотопы химических элементов в бивне самки мамонта, жившей 14 тысяч лет назад, и выяснили, что животное преодолело 1000 км пути по тундре, чтобы оказаться рядом с поселением охотников-собирателей на Аляске Фото: Gizmodo

Авторы исследования считают, что шерстистые мамонты на Аляске сосуществовали вместе с людьми как минимум 1000 лет. Есть археологические свидетельства того, что люди использовали бивни и кости мамонтов, но прямых свидетельств охоты на животных нет.

Чтобы лучше понять, как люди и мамонты сосуществовали в одном регионе, ученые провели анализ ДНК и изотопов химических элементов из бивня мамонта, возрастом 14 000 лет.

Многое о жизни мамонтов можно узнать благодаря изучению их бивней, ведь они хранят информацию, подобно годичным кольцам деревьев, о скорости роста и продолжительности жизни древних животных Фото: Wikimedia Commons

Исследование показало, что самка мамонта была тесно связана с другими мамонтами, найденными на этом месте. Согласно анализу, в юном возрасте животное мало перемещалось и жило, вероятно, в юго-восточной Берингии (биогеографическая область, связывала северо-восточную Азию и северо-западную Северную Америку в ледниковый период).

Ученые пришли к выводу, что когда самке мамонта исполнилось 10 лет, то она преодолела 1000 км примерно за 2,5 года. Последние три года своей жизни она провела во внутренних районах Аляски и умерла в конце лета или начале осени.

Явных доказательств того, что животное убили люди нет. Любые потенциальные следы порезов, которые могли быть на останках мамонта, стерлись после того, как кости оказались в земле. В то же время ученые говорят, что многочисленные останки мамонтов, найденные в центральной Аляске, говорят о том, что люди и данные животные в течение непродолжительного времени жили рядом.

Фокус уже писал о том, что скрывает зуб мамонта, жившего миллионы лет назад. Из зуба мамонта, жившего 1,2 млн лет назад, изъяли древнюю ДНК, и исследование открыло ранее неизвестную линию в семье мамонтовых.

Также Фокус писал о том, что ученые "воскресили" червей, проспавших в вечной мерзлоте последние 46 тысяч лет. Они существовали во времена шерстистых мамонтов.