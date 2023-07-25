Самая древняя ДНК на планете: что скрывает зуб мамонта, жившего миллионы лет назад

В 2021 году произошло революционное научное достижение: из зуба мамонта, которому 1,2 млн лет, изъяли древнюю ДНК. Кроме того, исследование открыло ранее неизвестную линию в семье мамонтовых.

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Генетический материал получен из трех зубов мамонта, найденных в сибирской вечной мерзлоте в 1970-х годах. Примечательно, что два из этих образцов имеют возраст более миллиона лет, что предшествует существованию шерстистого мамонта. Третий образец, возрастом примерно 700 000 лет, представлял одного из древнейших известных шерстистых мамонтов, пишет IFLScience.

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Профессор Лав Дален, автор исследования, связанного с Центром палеогенетики в Стокгольме, отметила чрезвычайный характер открытия, заявив, что это, безусловно, самая старая ДНК из всех когда-либо найденных. Однако позже этот рекорд превзошли, когда из северной Гренландии нашли ДНК возрастом 2 миллиона лет.

Из проанализированных образцов мамонтов установлено, что второй по возрасту образец принадлежит древнему степному мамонту (Mammuthus trogontherii), прямому предку шерстистого мамонта. В противоположность этому, древнейший экземпляр представил новую линию, которая получила название "Крестовский мамонт". Примечательно, что легендарный колумбийский мамонт (Mammuthus columbi), который обитал в Северной Америке во время последнего Ледникового периода, был гибридом между этой линией и шерстистым мамонтом.

Хотя возраст самого старого мамонта оценивался в 1,2 млн лет, исходя из возраста геологического слоя, в котором он найден, данные митохондриального генома свидетельствуют о том, что его возраст может составлять до 1,65 млн лет. Аналогично, возраст второго мамонта потенциально составлял 1,34 млн лет. В любом случае эти оценки значительно превышают предыдущего рекордсмена — ДНК лошади, найденной в канадской вечной мерзлоте, датируемой 780 000-560 000 лет назад.

Получение генетической информации от этих древних существ представляло значительные трудности. Тысячелетняя деградация их геномов привела к образованию миллиардов фрагментов ДНК. Подобно реконструкции сложного пазла из бесчисленных мелких фрагментов, исследователи взялись с трудоемкой задачей собрать генетические данные.

Они столкнулись с дополнительной сложностью, поскольку некоторые фрагменты ДНК загрязнены бактериями или грибками. Однако ученые использовали высококачественные геномы шерстистых мамонтов и современных родственников слонов как ориентиры, подобные подсказкам на обложке пазла.

Успех исследования открывает возможности для будущих исследований, потенциально расширяя возможности восстановления ДНК даже на более древние образцы. Однако исследователи признают ограничения, поскольку в Северном полушарии отсутствует вечная мерзлота возрастом более 2,5 млн лет, что делает восстановление ДНК за пределами этой точки очень сложной, если не недостижимой задачей.

Тем не менее этот значительный промежуток времени открывает широкие возможности для выявления ценных сведений из естественной истории, в частности ключевых разделов нашего собственного человеческого нарратива.

Раскопки мамонтов

Профессор Дален размышляет о перспективах извлечения ДНК из человеческих образцов, не находящихся в вечной мерзлоте, возрастом около миллиона лет. Кроме того, появилась соблазнительная перспектива найти останки Homo Erectus в вечной мерзлоте, с потенциальными последствиями для геномных исследований образцов древних гомининов, сравнимыми с восстановлением ДНК мамонта.

Пока такие открытия остаются недостижимыми, исследование древней ДНК продолжает проливать свет на богатое и увлекательное прошлое нашей планеты.

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