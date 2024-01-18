Самый странный сом в мире: движется по суше так необычно, что его "походке" дали название (видео)

Исследователи считают способ передвижения бронированного сома столь необычным, что для обозначения его способа передвижения придумали новый термин.

Не секрет, что некоторые морские обитатели могут "ходить" по морскому дну или способны передвигаться по суше. Однако бронированный сом пошел еще дальше — он способен пробираться через пустыню в поисках ресурсов, пишет IFLScience.

Причем представители этого вида двигаются столь странно, что ученым пришлось использовать отдельный термин, чтобы описать их походку — движения сома были настолько необычны. Ученые обнаружили, что бронированные сомы способны прокладывать себе путь по суше, если оказываются в тупике в своей нынешней среде обитания. Например, они обитали в изолированном водоеме, где закончилась еда или какие-то другие ресурсы, в таком случае эти рыбы не станут отдаваться на волю судьбе, а переместятся в более подходящее место.

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Этот вид является поликлариевыми сомами — очень разнообразная группа рыб, встречающаяся в Центральной и Южной Америке. Известно, что удивительная морфология этого вида позволяет им обитать как в водной, так и в наземной среде, не умирая.

Долгое время ученые наблюдали за представителями этого вида и заметили, что они способны отправляться в опасные путешествия, только чтобы улучшить условия своего проживания. Любопытно, что бронированные сомы отличаются уникальной "походкой", оставляющей непохожий ни на что след на песке.

Ученые обнаружили, что эти рыбы способны часами выживать на суше, однако в конце концов им необходимо добраться к водной среде, иначе их путешествие может закончиться летальным исходом. Исследователи считают, что сомы способны ориентироваться в незнакомой среде благодаря своим вкусовым рецепторам, расположенным вдоль тел — они способны обнаруживать соединения, указывающие на близость и качество воды.

В результате ученые начали использовать для описания их передвижения отдельный термин — реффлинг. Он был придуман в ходе исследования 2021 года, целью которого было изучение поведения панцирного сома.

Тогда авторы исследования заметили, что сомы используют совершенно новую, асимметричную форму наземного передвижения. Они задействуют свои осевые придатки вокруг рта, а также грудные и брюшные плавники и заднюю часть тела. Поскольку это поведение не было похоже ни на что другое, ученые придумали новый термин для обозначения их "походки".

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