Скрестили аллигатора с сомом. Ученые с помощью технологии CRISPR спасают популяцию рыб

Внедрив ген аллигатора в сома, ученые из Алабамы радикально повысили его устойчивость к болезням. Без этого гена более 40% выращенных рыб погибает.

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Сом — самый популярный вид рыбы, выращиваемый фермерами в США, но выращивать его непросто — во всем мире 40% вылупившихся на фермах сомов умирают от болезней до того, как их выловят. Пытаясь предотвратить потери, фермеры пробуют лечить больных рыб антибиотиками или даже вводить лекарства профилактически, пытаясь предотвратить вспышки (как и в случае с другими сельскохозяйственными животными). Это способствует развитию устойчивых к антибиотикам бактерий, представляющих огромную угрозу для глобального здравоохранения, пишет Freethink.

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Ученые из Обернского университета придумали хитрый способ защитить сомов от болезней, не прибегая к лекарствам. Предыдущие исследования показали, что кателицидин, пептид, обнаруженный в крови аллигаторов, по-видимому, обладает антимикробными свойствами — теория состоит в том, что он эволюционировал для защиты рептилий от инфекций после схваток с другими аллигаторами.

В новом исследовании, ученые использовали CRISPR для внедрения гена аллигатора, который кодирует кателицидин, в сома, основываясь на более ранних подобных эксперементах. В качестве меры предосторожности они сделали вставку в часть генома сома, которая обычно кодирует репродуктивный гормон — это сделало генетически модифицированную рыбу стерильной, гарантируя, что она не сможет размножаться, если каким-то образом попадет в дикую природу. Сомы оставались бесплодны, пока им искусственно не вводили гормональную терапию.

Согласно исследованию, которое еще не прошло экспертную оценку, ген аллигатора сделал именно то, на что надеялись ученые. В зависимости от используемого инженерного метода выживаемость генетически модифицированных рыб была в два-пять раз выше, чем у контрольных, когда они подвергались воздействию обычной инфекции.

Несмотря на то, что внесение изменений таким образом, что генетически модифицированная рыба становится стерильной, снимает опасения по поводу того, что животные когда-либо вытеснят дикие популяции, на практике это будет означать, что им придется пройти дополнительный этап гормональной терапии для разведения на фермах.

Исследование все еще нуждается в рецензировании, но в любом случае у вас вряд ли будет возможность в ближайшее время съесть CRISPR-модифицированного сома. Так, в США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило для продажи только одну генетически модифицированную рыбу — разновидность лосося, созданную для быстрого роста. И этот процесс одобрения занял почти 30 лет. Теперь, когда прецедент одобрения уже есть, оценка второй ГМО-рыбы, вероятно, не займет много времени, но это все равно не будет быстрым или дешевым процессом, поэтому на данный момент рыбоводам придется искать в другом месте способы защиты своих колоний от болезней.

Ранее Фокус писал, что в пресноводной рыбе обнаружено рекордное количество "отравы". Потребление всего одной рыбы в год эквивалентно месяцу приема воды с добавлением "вечных химикатов".