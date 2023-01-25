Схрестили алігатора із сомом. Учені за допомогою технології CRISPR рятують популяцію риб

Ввівши ген алігатора в сома, вчені з Алабами радикально підвищили його стійкість до хвороб. Без цього гена понад 40% вирощених риб гинуть.

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Сом — найпопулярніший вид риби, який вирощують фермери в США, але вирощувати його непросто — в усьому світі 40% сомів, що вилупилися на фермах, помирають від хвороб до того, як їх виловлять. Намагаючись запобігти втратам, фермери намагаються лікувати хворих риб антибіотиками або навіть вводити ліки профілактично, намагаючись запобігти спалахам (як і у випадку з іншими сільськогосподарськими тваринами). Це сприяє розвитку стійких до антибіотиків бактерій, які становлять величезну загрозу для глобальної охорони здоров'я, пише Freethink.

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Учені з Обернського університету вигадали хитрий спосіб захистити сомів від хвороб, не вдаючись до ліків. Попередні дослідження показали, що кателіцидин, пептид, виявлений у крові алігаторів, мабуть, має антимікробні властивості — теорія полягає в тому, що він еволюціонував для захисту рептилій від інфекцій після сутичок із іншими алігаторами.

У новому дослідженні вчені використовували CRISPR для введення гена алігатора, який кодує кателіцидин, у сома, ґрунтуючись на більш ранніх подібних експериментах. Як запобіжний засіб вони зробили введення в частину геному сома, яка зазвичай кодує репродуктивний гормон — це зробило генетично модифіковану рибу стерильною, гарантуючи, що вона не зможе розмножуватися, якщо якось потрапить у дику природу. Соми залишалися безплідними, доки їм штучно не вводили гормональну терапію.

Згідно з дослідженням, яке ще не пройшло експертну оцінку, ген алігатора зробив саме те, на що сподівалися вчені. Залежно від використовуваного інженерного методу виживання генетично модифікованих риб було у два-п'ять разів вищим, ніж у контрольних, коли вони піддавалися дії звичайної інфекції.

Незважаючи на те, що внесення змін так, що генетично модифікована риба стає стерильною, знімає побоювання щодо того, що тварини будь-коли витіснять дикі популяції, на практиці це означатиме, що їм доведеться пройти додатковий етап гормональної терапії для розведення на фермах.

Дослідження все ще потребує рецензування, але в будь-якому випадку ви навряд чи матимете можливість найближчим часом з'їсти CRISPR-модифікованого сома. Так, у США управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило для продажу лише одну генетично модифіковану рибу — різновид лосося, створений для швидкого зростання. І цей процес схвалення зайняв майже 30 років. Тепер, коли прецедент схвалення вже є, оцінка другої ГМО-риби, ймовірно, не займе багато часу, але це все одно не буде швидким або дешевим процесом, тому рибоводам доведеться шукати в іншому місці способи захисту своїх колоній від хвороб.

Раніше Фокус писав, що в прісноводній рибі виявили рекордну кількість "отрути". Споживання всього однієї рибини на рік еквівалентне місяцю прийому води з додаванням "вічних хімікатів".