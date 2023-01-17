Концентрат із хімікатів. Учені виявили в прісноводній рибі рекордну кількість "отрути"

Споживання всього однієї риби на рік еквівалентне місяцю прийому води з додаванням "вічних хімікатів".

Related video

Перфторалкильні та поліфторалкильні речовини (PFAS) широко використовуються в суспільстві, проте останнім часом учені все частіше говорять про те, що ці речовини є надзвичайно небезпечними для людей — наприклад, збільшують ризик розвитку раку, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Робочої групи з охорони навколишнього середовища (EWG) проаналізували 500 зразків прісноводної риби, виловленої в американських водоймах, і виявили дещо жахливе. Проаналізувавши зразки, вчені дійшли висновку, що прісноводна риба містить рекордну кількість речовин, які також називають "вічними хімікатами". Фактично споживання всього однієї прісноводної риби на рік еквівалентне річному годуванню рибою з супермаркету або місяцю пиття води з додаванням "вічних хімікатів".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження показує, що середній рівень загального PFAS у прісноводній рибі становив 9,5 тисячі нанограмів на кілограм, проте в риб, виловлених у Великих озерах Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері й Онтаріо, цей показник взагалі досяг рекордних 11,8 тисячі нанограмів на кілограм. Для порівняння — це у 280 разів більше за зареєстрований показник у виловленій і проданій рибі.

За словами провідного автора дослідження доктора Девіда Ендрюса, вони з колегами виявили, що люди, які регулярно ловлять і їдять прісноводну рибу, схильні до ризику тривожного рівня PFAS в організмі, а також розвитку раку.

Зазначимо, що "вічні хімікати" вперше були розроблені в 1940-х роках. Проте з того часу вчені провели масу досліджень і дійшли висновку, що синтетичні хімічні речовини, які називають PFAS, пов'язані з проблемами зі здоров'ям, у тому числі й із онкологією.

Існує близько 12 тисяч PFAS, які широко використовуються у виробництві піни для пожежогасіння, антипригарних покриттях на кухонному посуді й текстилі. Незважаючи на те, що багато виробників поступово відмовляються від використання PFAS, їх усе ще залишається надто багато в предметах, які ми використовуємо щодня. Більш ранні дослідження також показали, що "вічні хімікати" буквально перебувають у всьому — їх навіть виявили в тканинах новонароджених.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб очистити воду й ґрунт від "вічних хімікатів": знадобиться мило та розчинник.