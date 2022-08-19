Знайдено спосіб очистити воду та ґрунт від "вічних хімікатів": знадобиться мило та розчинник

Вчені виявили не тільки простий, але й найдешевший спосіб знищити "вічні хімічні речовини".

Всюдисущі екологічні токсини, відоміші як "вічні хімічні речовини", давно стали бичем планети. Вони містяться в шампунях, обгортках від їжі та піні для вогнегасників, здатні накопичуватися в ґрунті, водах і навіть живих тканинах та отруювати їх, пише Science.

Проблема не нова і давно відома вченим, існують сучасні методи збору та обробки пер- та поліфторалкильних речовин (PFAS), проте вони надто дорогі. Тільки в Сполучених Штатах сьогодні налічується близько трьох тисяч об'єктів, забруднених PFAS — це річки, звалища, джерела підземних вод та інше.

Численні дослідження показують, що ці речовини токсичні в дрібних кількостях і здатні вплинути на розвиток раку нирок та печінки, захворювань щитовидної залози, зниження імунної відповіді, а також здатні викликати проблеми розвитку у дітей та плода.

Два роки тому вчені з Агентства з охорони навколишнього природного середовища США досліджували токсичність сполук PFAS. Під час експерименту вони виявили, що під час взаємодії зі звичайним розчинникам сполуки так званих "вічних хімікатів" почали розкладатися. Це і стало ключем до подальшого відкриття.

Під час досліджень хіміки із Північно-Західного університету вивчили різні сполуки розчинника з іншими речовинами. Вони виявили, що коктейль з розчинника, гідроксиду натрію (звичайний компонент мила) і води, підігрітий до температури кипіння, здатний розкласти сполуки PFAS.

Суміш мила, води та розчинника — що може бути простіше? Нарешті у вчених з'явився шанс скористатися простим, а головне дешевим способом знищити "вічні хімікати" як клас. Втім, є невелика ложка дьогтю — цей метод підходить лише для PFAS, що містять карбонову кислоту, а це лише 40% сполук PFAS. Проте вчені налаштовані оптимістично, попри те, що ця рецептура не здатна впоратися з усіма "вічними хімікатами", вона показала, що подальший пошук та аналіз дозволить вченим знайти інші м'якіші та дешевші рецептури для боротьби з вічними хімічними речовинами інших типів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що велике скупчення "вічних хімікатів" також виявлено вченими в Арктиці.