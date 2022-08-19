Найден способ очистить воду и почву от "вечных химикатов": понадобится мыло и растворитель

Ученые обнаружили не только простой, но и самый дешевый способ разделаться с "вечными химическими веществами".

Вездесущие экологические токсины, более известные как "вечные химические вещества" давно стали бичом планеты. Они содержатся в шампунях, обертках от еды и пене для огнетушителей, способны накапливаться в почве, водах и даже живых тканях и отравлять их, пишет Science.

Проблема не нова и давно известна ученым, существуют современные методы сбора и обработки пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), однако они слишком дороги. Только в Соединенных Штат сегодня насчитывается около трех тысяч объектов, загрязненных PFAS — это реки, свалки, источники подземных вод и другое.

Многочисленные исследования показывают, что эти вещества токсичны в мельчайших количествах и способны повлиять на развитие рака почек и печени, заболеваний щитовидной железы, снижением иммунного ответа, а также способны вызвать проблемы развития у детей и плода.

Два года назад ученые из Агентства по охране окружающей среды США исследовали токсичность соединений PFAS. В ходе эксперимента они обнаружили, что при взаимодействии с обычным растворителям соединения так называемых "вечных химикатов" начали разлагаться. Это и стало ключом к дальнейшему открытию.

В ходе исследований химики из Северо-Западного университета изучили различные соединения растворителя с другими веществами. Они обнаружили, что "коктейль" из растворителя, гидроксида натрия (обычный компонент мыла) и воды, подогретый до температуры кипения, способен разложить соединения PFAS.

Смесь мыла, воды и растворителя — что может быть проще? Наконец-то у ученых появился шанс воспользоваться простым, а главное дешевым способом уничтожить "вечные химикаты" как класс. Впрочем, есть небольшая ложка дегтя — данный метод подходит лишь для PFAS, содержащих карбоновую кислоту, а это только 40% соединений PFAS. Однако ученые настроены оптимистично, несмотря на то, что данная рецептура не способна справиться со всеми "вечными химикатами", она показала, что дальнейший поиск и анализ позволит ученым найти другие более мягкие и дешевые рецептуры для борьбы с вечными химическими веществами других типов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что большое скопление "вечных химикатов" также было обнаружено ученыеми в Арктике.