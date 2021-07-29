В Арктике обнаружены высокие концентрации "вечных химикатов", - ученые

Вечные химикаты токсичны как для людей, так и для животных, поэтому их попадание в пищевую цепочку вызывает огромное беспокойство.

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) известны как "вечные химикаты", так как они не разрушаются естественным образом в окружающей среде. Новое исследование показывает, что растущие темпы таяния арктических льдов приводят к утечке большего количества этих химических веществ в окружающую среду, пишет Science Alert.

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PFAS не возникают в Арктике, но они там оседают. Они используются во всех видах продукции и процессов, производимых человеком, от коробок для пиццы до пены, используемой для тушения пожаров.

Попадая в атмосферу, они часто задерживаются в арктических льдинах. В этом нет ничего нового. Однако в недавнем исследовании, опубликованном в Environmental Science & Technology и проведенном химиками из Ланкастерского университета в Великобритании, оказалось, что концентрация PFAS в объемном морском льде тесно связана с соленостью воды.

Таким образом, чем более соленое море, тем более концентрированными становятся эти "вечные химикаты". Проблема в том, что планета нагревается, циклы таяния и замерзания образуют очаги сильно соленой океанской воды, формируя PFAS в крошечные бассейны.

Известно, что PFAS токсичны как для людей, так и для животных, поэтому их попадание в пищевую цепочку вызывает огромное беспокойство. Предыдущие исследования связывали их с повреждением печени и проблемами роста плода.

Проведенные ранее исследования показали, что концентрации PFAS в поверхностных морских водах, близких к тающим арктическим льдам, в два раза превышают аналогичные показатели, полученные в Северном море. Основываясь на другом недавно опубликованном исследовании, кажется, что многие из этих химикатов попадают на поверхность льда через снегопад.

Чтобы более подробно изучить, как эти химические вещества могут выделяться, команда использовала камеру с искусственным морским льдом для проведения контролируемых экспериментов, которые измеряли перемещение химических веществ между водой и льдом во время фазовых сдвигов.

По мере таяния льда, вода переносит большой процент растворенных в ней солей. Команда обнаружила, что эта часть не только содержала большое количество PFAS, но и состояла в основном из более коротких цепных разновидностей. Позже, когда талая вода стала свежее, цепи PFAS стали несколько длиннее.

Длительные периоды таяния в Арктике высвобождают эту рапу и заставляют ее более регулярно смешиваться с талой водой снега, что, по мнению исследователей, может быть причиной этих повышенных концентраций загрязнения.

Проблема в том, что сейчас ученые наблюдают, как в Северном Ледовитом океане преобладает однолетний лед, заменяющий более старый, который формировался в течение многих лет. Этот молодой лед содержит много подвижной рапы, который может взаимодействовать со снегом и дополнительно концентрировать загрязняющие вещества PFAS.

И это очень серьезная проблема для организмов, находящихся в прямом контакте со льдом — организмов в нижней части арктической пищевой цепи, которые часто перекусывают солеными каналами льдин, с которыми они связаны, и теперь будут подвергаться воздействию большего количества этих химических веществ.

Команда призывает к дальнейшим ограничениям использования PFAS в будущем.

"Для понимания этих сложных, но потенциально важных процессов, особенно в отношении химического воздействия на организмы, находящиеся в основании морской пищевой сети, необходимы более контролируемые эксперименты, а также тщательные наблюдения в полевых условиях", — заключили исследователи.