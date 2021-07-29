В Арктиці зафіксовані високі концентрації "вічних хімікатів", — учені

Вічні хімікати токсичні як для людей, так і для тварин, тому їх потрапляння в харчовий ланцюжок викликає величезне занепокоєння.

Пер- і поліфторалкільні речовини (PFAS) відомі як "вічні хімікати", оскільки вони не руйнуються природним способом у навколишньому середовищі. Нове дослідження показує, що підвищені темпи танення арктичних льодів призводять до витоку великої кількості цих хімічних речовин у навколишнє середовище, пише Science Alert.

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PFAS не виникають в Арктиці, але вони там осідають. Вони використовуються в усіх видах продукції і процесах, вироблених людиною, від коробок для піци до піни, використовуваної для гасіння пожеж.

Потрапляючи в атмосферу, вони часто затримуються в арктичних крижинах. У цьому немає нічого нового. Однак у нещодавньому дослідженні, опублікованому в Environmental Science & Technology і проведеному хіміками з Ланкастерського університету у Великобританії, з'ясувалося, що концентрація PFAS в об'ємному морському льоді тісно пов'язана із солоністю води.

Так, чим солоніше море, тим більш концентрованими стають ці "вічні хімікати". Проблема в тому, що планета нагрівається, цикли танення і замерзання утворюють осередки сильно солоної океанської води, формуючи PFAS у крихітні басейни.

Відомо, що PFAS токсичні як для людей, так і для тварин, тому їх потрапляння в харчовий ланцюжок викликає величезне занепокоєння. Попередні дослідження пов'язували їх із пошкодженням печінки і проблемами росту плода.

Проведені раніше дослідження показали, що концентрації PFAS у поверхневих морських водах, близьких до арктичних льодів, що тануть, удвічі перевищують аналогічні показники, отримані в Північному морі. Ґрунтуючись на іншому нещодавно опублікованому дослідженні, здається, що більшість із цих хімікатів потрапляють на поверхню льоду через снігопад.

Щоб більш детально вивчити, як ці хімічні речовини можуть виділятися, команда використовувала камеру зі штучним морським льодом для проведення контрольованих експериментів, які вимірювали переміщення хімічних речовин між водою і льодом під час фазових зрушень.

У міру танення льоду, вода переносить великий відсоток розчинених у ній солей. Команда з'ясувала, що ця частина не тільки містила велику кількість PFAS, але й складалася здебільшого з більш коротких ланцюгових різновидів. Пізніше, коли тала вода стала свіжою, ланцюги PFAS стали трохи довшими.

Тривалі періоди танення в Арктиці вивільняють цю ропу і змушують її більш регулярно змішуватися з талою водою снігу, що, на думку дослідників, може бути причиною цих підвищених концентрацій забруднення.

Проблема в тому, що зараз вчені спостерігають, як у Північному Льодовитому океані переважає однорічний лід, який замінює більш старий, що формувався протягом багатьох років. Цей молодий лід містить багато рухомої ропи, яка може взаємодіяти зі снігом і додатково концентрувати забруднювальні речовини PFAS.

І це дуже серйозна проблема для організмів, які знаходяться в прямому контакті з льодом — організмів у нижній частині арктичного харчового ланцюга, які часто перекушують солоними каналами крижин, з якими вони пов'язані, і тепер будуть піддаватися впливу більшої кількості цих хімічних речовин.

Команда закликає до подальших обмежень використання PFAS у майбутньому.

"Для розуміння цих складних, але потенційно важливих процесів, особливо щодо хімічного впливу на організми, що знаходяться в основі морської харчової мережі, необхідні більш контрольовані експерименти, а також ретельні спостереження в польових умовах", — підсумували дослідники.