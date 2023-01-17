Концентрат из химикатов. Ученые обнаружили в пресноводной рыбе рекордное количество "отравы"

Потребление всего одной рыбы в год эквивалентно месяцу приема воды с добавлением "вечных химикатов".

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Перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS) широко используются в обществе, однако в последнее время ученые все чаще говорят о том, что эти вещества чрезвычайно опасны для людей — например, увеличивают риск развития рака, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Рабочей группы по охране окружающей среды (EWG) проанализировали 500 образцов пресноводной рыбы, выловленной в американских водоемах, и обнаружили нечто устрашающее. Проанализировав образцы ученые пришли к выводу, что пресноводная рыба содержит рекордное количество веществ, которые также называют "вечными химикатами". Фактически потребление всего одной пресноводной рыбы в год эквивалентно году питания рыбой из супермаркета или месяцу питья воды с добавлением "вечных химикатов".

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Исследование показывает, что средний уровень общего PFAS в пресноводной рыбе составил 9,5 тысяч нанограммов на килограмм, однако у рыб, выловленных в Великих озерах Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио, этот показатель и вовсе достиг рекордных 11,8 тысяч нанограммов на килограмм. Для сравнения это в 280 раз больше зарегистрированного показателя в выловленной и проданной рыбе.

По словам ведущего автора исследования, доктора Дэвида Эндрюса, они с коллегами обнаружили, что люди, которые регулярно ловят и едят пресноводную рыбу, подвержены риску тревожного уровня PFAS в организме, а также развитию рака.

Отметим, что "вечные химикаты" впервые были разработаны в 1940-х годах. Однако с тех пор ученые провели массу исследований и пришли к выводу, что синтетические химические вещества, называемые PFAS, связаны с проблемами со здоровьем, в том числе и с онкологией.

Существует около 12 тысяч PFAS, которые широко используются в производстве пены для пожаротушения, антипригарных покрытиях на кухонной посуде и текстиле. Несмотря на то, что многие производители постепенно отказываются от использования PFAS, их все еще остается слишком много в предметах, которые мы используем ежедневно. Более ранние исследования также показали, что "вечные химикаты" буквально находятся во всем — их даже обнаружили в тканях новорожденных.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ очистить воду и почву от "вечных химикатов": понадобится мыло и растворитель.