Лазер будет сбивать космический мусор на орбите Земли: попадет в обломки размером менее 10 см

Японский стартап уникален тем, что космический мусор можно будет сбивать прямиком с поверхности планеты.

В Японии запустили стартап под названием EX-Fusion, который позволит с поверхности Земли уничтожать космический мусор с помощью мощного лазера, пишет Futurism.

Стартап не предполагает никаких взрывов в космосе. Вместо этого экспериментальная технология основывается на тип лазера, называемого твердотельный лазер с диодной накачкой. С его помощью ученые надеются сбивать обломки с орбиты планеты, отправляя их в безопасную область земной атмосферы, где они будут сгорать.

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Компания EX-Fusion не единственная, кто решил использовать лазеры для расчистки орбиты Земли. Но это пока единственная компания, которая утверждает, что может это сделать без запуска спутников с лазерными установками. У этого стартапа имеется и другое преимущество – опыт в изучении ядерного синтеза, для которого их лазеры и предназначались.

"Мощность лазера для уничтожения космического мусора, конечно, на порядок ниже, чем для ядерного синтеза, но у них общие технические данные", — говорит генеральный директор EX-Fusion Кадзуки Мацуо.

Первый этап реализации проекта будет заключаться в установке лазера в обсерватории в Канберре, которой управляет австралийская фирма EOS Space. В прошлом году компании уже подписали меморандум о сотрудничестве. Пока основная цель заключается в том, чтобы создать менее мощную версию лазера, которая сможет уничтожать космический мусор размером менее 10 сантиметров.

Второй этап заключается в тестовом сбитии космического обломка. Лазер будет стрелять на опережение, так что обломки будут двигаться навстречу выпущенному лучу. Таким образом замедлившиеся обломки должны упасть в атмосферу Земли.

Пока конечная дата запуска проекта неизвестна, но в целом, в NASA признали потенциал лазерного оборудования в борьба с космическим мусором.

Уже множество раз NASA и Европейской космическое агентство заявляли о том, что космический мусор представляет серьезную проблему.

Первыми с угрозой сталкиваются астронавты, когда выходят в открытый космос. Также МКС уже неоднократно приходилось корректировать свою орбиту, чтобы разминуться с тем или иным обломком. В будущем космический мусор может вытеснить новые спутники, заблокировать космические полеты и бесконтрольно падать на Землю.

Напомним, "микроволновки" на орбите за 100 тысяч евро должны решить проблему космического мусора. Ученые из ЕКА хотят запустить в космос новые спутники, которые помогут избежать аварий на низкой околоземной орбите.