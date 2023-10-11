"Микроволновки" на орбите за 100 тысяч евро должны решить проблему космического мусора

Ученые из ЕКА хотят запустить в космос новые спутники, которые помогут избежать аварий на низкой околоземной орбите.

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В Европейском космическом агентстве (ЕКА) разработали концепцию новой орбитальной миссии. Ученые хотят отправить на низкую околоземную орбиту 8 спутников размером с микроволновку, чтобы решить проблему с космическим мусором, который угрожает работающим здесь аппаратам, пишет Space.

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Сейчас наземные станции слежения за космическим мусором на орбите наблюдают за перемещением 27 тысяч обломков космических аппаратов и ракет большого размера. Но существует более 170 млн обломков, размер которых настолько мал, что не позволяет за ними следить. Все эти обломки представляют серьезную угрозу для работающих в околоземном пространстве спутников.

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Уже известны несколько случаев таких столкновений и ученые из ЕКА считают, что в ближайшем будущем существует большая угроза увеличения таких аварий из-за слишком большого количества космического мусора. Ученые озабочены тем, что, если не принять срочные меры, то спутники и другие космические аппараты на орбите не смогут нормально функционировать.

Сейчас наземные станции слежения за космическим мусором на орбите наблюдают за перемещением 27 тысяч обломков космических аппаратов и ракет большого размера Фото: NASA

Поэтому ученые из ЕКА создали проект новой миссии под названием ROARS. Она состоит в том, что на низкую околоземную орбиту будут отправлены 8 спутников, оснащенные сложными научными приборами. Эти спутники смогут собирать важные данные, которые помогут прогнозировать потенциальные столкновения как между обломками на орбите (это приводит к появлению еще больше количества мусора), так и между обломками и работающими спутниками.

По словам ученых, на способность делать правильные прогнозы также влияет понимание того, как верхние слои атмосферы Земли воздействуют на перемещение спутников. Такое влияние усиливается во время геомагнитных бурь, когда повышается солнечная активность. Солнечные частицы нагревают верхнюю атмосферу Землю и это мешает нормальному перемещению аппаратов на низкой околоземной орбите, что иногда приводит даже к выходу этих спутников из строя.

Поэтому спутники миссии ROARS будут иметь также приборы изучения показателей поведения магнитного поля Земли, на которое оказывают влияние солнечные частицы, что и приводит к появлению геомагнитных бурь.

На новую миссию ЕКА уже выделило 100 тысяч евро и предполагается, что запуск новых исследовательских спутников в космос состоится через год.

Ученые считают, что нужно уже сейчас начинать решать проблему космического мусора, ведь количество спутников на орбите растет большими темпами.

Напоминаем, что на Международной космической станции произошла очередная авария. На этот раз пострадал российский сегмент орбитальной станции. Самое интересное, что подобная авария уже случалась на космических кораблях РФ в конце прошлого и в начале этого года, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли способ, как избежать аварий на орбите. Для этого они предлагают создать "космическую парковку".