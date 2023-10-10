Никогда такого не было и вот снова. На российском модуле МКС произошла авария: что произошло (видео)

Менее чем за год у россиян в космосе произошла уже третья утечка охлаждающей жидкости.

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В понедельник, 9 октября, на российском модуле "Наука" (один из сегментов Международной космической станции (МКС) произошла серьезная авария. Стало известно об утечке охлаждающей жидкости в резервной системе охлаждения, которая используется для поддержания нормальной температуры на борту российского модуля. В "Роскосмосе" заявили, что угрозы для жизни экипажа станции и для работы самой МКС нет. Идет расследование произошедшей ситуации, пишет ScienceAlert.

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Третья одинаковая авария

Менее чем за год у россиян в космосе произошла уже третья утечка охлаждающей жидкости, правда две предыдущих аварии случились на космических кораблях РФ. О том, что в космос улетает охлаждающая жидкость из внешней охлаждающей системы модуля "Наука", которая является резервной, стало известно представителям NASA вечером в понедельник, 9 октября. Американцы попросили своих астронавтов проверить, что происходит на МКС и астронавт NASA Жасмин Могбели подтвердила, что российский модуль действительно течет.

Позже появилось сообщение "Роскосмоса", в котором также было указано, что имеет место утечка, но учитывая, то это резервная система охлаждения, на борту модуля поддерживается нормальная температура. Российское космическое агентство сообщило, что угрозы для жизни астронавтом нет, и эта авария не повлияла на работу станции.

В понедельник, 9 октября, на российском модуле "Наука" (один из сегментов Международной космической станции (МКС) произошла серьезная авария Фото: NASA

Эту информацию также официально подтвердили в NASA. Американцы сообщили, что основная система охлаждения модуля "Наука" работает в штатном режиме.

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Проблемы России в космосе

Подобные утечки охлаждающей жидкости уже происходили на двух космических кораблях РФ. В декабре прошлого года, как уже писал Фокус, на российском космическом корабле "Союз МС-22", который был присоединен к МКС произошла подобная авария. Тогда жидкость улетала в космос в течение нескольких часов. Причиной повреждения системы охлаждения была названо попадание крошечного метеорита.

Из-за этой аварии на МКС до сентября этого года пришлось находится двум астронавтам из РФ и одному из США. Дело в том, что пострадавший космический корабль "Союз МС-22" россиянам пришлось возвращать на Землю без экипажа и в конце марта, как уже писал Фокус, он упал в Казахстане.

Чтобы три астронавта смогли вернуться на Землю, "Роскосмос" в феврале отправил другой космический корабль на МКС — "Союз МС-23". К счастью для астронавтов он успешно выполнил задачу по их возращению на Землю.

Еще одна утечка охлаждающей жидкости произошла на российском грузовом космическом корабле "Прогресс МС-21" в феврале это года. Россияне заявили, что произошла разгерметизация в системе охлаждения космического корабля и в том же месяце его спустили с орбиты и затопили в водах Тихого океана, как уже писал Фокус.

Это — не совпадение, это — систематическая последовательность

Эксперты считают, что однотипность аварий на российских космических кораблях, а теперь уже и на модуле МКС, скорее всего не связана со внешними факторами, такими, как попадание метеоритов. Например, космический аналитик Джонатан Макдауэлл предполагает, что существование аварий в трех разных системах охлаждения — это не совпадение, а систематическая последовательность. Эксперт считает, что скорее всего всему виной изначальное некачественное производство систем.

По словам Макдауэлла, очередная авария лишь подчеркивает факт снижения надежности российского космического оборудования. В контексте катастрофы с посадочным аппаратом "Луна-25", который в августе разбился на Луне, как уже писал Фокус, ситуация с российской космической программой выглядит не очень хорошо, считает эксперт.

МКС остается одним из немногих направлений сотрудничества между Россией и США, которое сохранилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но сама орбитальная станция, которая впервые приняла астронавтов 23 года назад уже устарела, а потому NASA планирует вывести ее из эксплуатации уже через 7 лет. Но, как уже писал Фокус, создать замену орбитальному аванпосту не так просто.