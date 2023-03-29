Российский корабль "Союз" упал в казахстанской степи (фото)

Обгорелый "Союз МС-22" с МКС обнаружили 28 марта в 150 километрах от города Жезказган в Казахстане.

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Космический корабль "Союз" РФ, потерпевший утечку теплоносителя в декабре 2022 года, вылетел с Международной космической станции (МКС) и совершил посадку в степи Казахстана возле города Жезказган. Об этом в Роскосмосе сообщили 29 марта.

Он приземлился примерно в 150 километрах юго-восточнее Жезказгана в 11:46 по Гринвичу. В ведомстве показали фото обгоревшего космического судна.

"Спуск на Землю прошли штатно", – заявили в Роскосмосе.

Из МКС на "Союз МС-22" якобы доставлено 218 кг грузов. Среди них результаты научных экспериментов и оборудования станции для анализа или повторного использования.

В сообщении отметили, что расстыковка с модулем "Рассвет" и последующие этапы спуска прошли штатно. В Роскосмосе призвали оценить невероятные фотографии с места дислокации объекта.

Напомним, в феврале 2023 года Роскосмос с помощью американской аппаратуры на МКС сделал фото повреждения своего космического корабля, пристыкованного к станции. На снимках видны бурые пятна, похожие на ржавчину и отверстие в радиаторе корабля. На сделанных фотографиях зафиксированы внешние повреждения космического судна, ответственные за утечку охлаждающей жидкости, произошедшую 14 декабря. Тогда в Роскосмосе заявляли, что дыра в корабле образовалась из-за столкновения с метеоритом.

В январе в Роскосмосе провели анализ аварийной ситуации на МКС и после консультаций с NASA по возможному возвращению экипажа с космической станции на Землю. Россияне приняли окончательное решение самостоятельно заниматься процессом транспортировки астронавтов из космоса. Глава ведомства Юрий Борисов заявил о том, что российские астронавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернутся на Землю на новом космическом корабле "Союз МС-23".