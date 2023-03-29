Російський корабель "Союз" впав у казахстанському степу (фото)

Обгорілий "Союз МС-22" з МКС знайшли 28 березня за 150 кілометрів від міста Жезказган у Казахстані.

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Космічний корабель "Союз" РФ, який зазнав витоку теплоносія в грудні 2022 року, вилетів із Міжнародної космічної станції (МКС) і здійснив посадку в степу Казахстану біля міста Жезказган. Про це в "Роскосмосі" повідомили 29 березня.

Він приземлився приблизно за 150 кілометрів на південний схід від Жезказгана о 11:46 за Гринвічем. У відомстві показали фото обгорілого космічного судна.

"Спуск на Землю пройшов штатно", — заявили в "Роскосмосі".

Із МКС на "Союз МС-22" нібито доставлено 218 кг вантажів. Серед них — результати наукових експериментів і обладнання станції для аналізу або повторного використання.

У дописі зазначили, що розстикування з модулем "Рассвет" і подальші етапи спуску відбулися штатно. У "Роскосмосі" закликали оцінити неймовірні фото з місця дислокації об'єкта.

Нагадаємо, у лютому 2023 року "Роскосмос" за допомогою американської апаратури на МКС зробив фото ушкоджень свого космічного корабля, пристикованого до станції. На знімках видно бурі плями, схожі на іржу, й отвір у радіаторі корабля. На зроблених світлинах зафіксовані зовнішні пошкодження космічного судна, які відповідальні за витік охолоджувальної рідини, що відбувся 14 грудня. Тоді в "Роскосмосі" заявляли, що дірка в кораблі утворилася через зіткнення з метеоритом.

У січні в "Роскосмосі" провели аналіз аварійної ситуації на МКС, і після консультацій із NASA щодо можливого повернення екіпажу з космічної станції на Землю росіяни ухвалили остаточне рішення самостійно займатися процесом транспортування астронавтів із космосу. Керівник відомства Юрій Борисов заявив про те, що російські астронавти Дмитро Петелін і Сергій Прокоп'єв, а також астронавт NASA Френк Рубіо повернуться на Землю на новому космічному кораблі "Союз МС-23".