Не сорите в космосе. Впервые в истории выписали штраф за космический мусор: 150 000 долларов

Американская компания была оштрафована на 150 тысяч долларов из-за того, что не смогла правильно утилизировать свой неработающий спутник.

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Федеральная комиссия по связи США обвинила американского поставщика спутникового телевидения компанию DISH в том, что она не смогла должным образом провести утилизацию неработающего спутника. За это компанию DISH впервые в истории оштрафовали на космический мусор на 150 тысяч долларов, пишет ScienceAlert.

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Дорогой космический мусор

Согласно заявлению Федеральной комиссии по связи США (ФКС), компания DISH не перевела спутник EchoStar-7, который работал с 2002 года на нужную орбиту после конца срока эксплуатации. Таким образом этот спутник стал новой частью огромного объема космического мусора на орбите и может представлять угрозу для работающих спутников. ФКС впервые в истории оштрафовала спутникового оператора за несоблюдение правил утилизации космического мусора.

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Компания DISH, согласно заявлению представителей ФКС, должна была после окончания срока эксплуатации спутника EchoStar-7 поднять его на 300 км выше, чем была его рабочая орбита. Но у спутника осталось слишком мало топлива, а потому его удалось переместить только на 120 км выше. Таким образом были нарушено предварительное соглашение.

В ФКС заявили, что спутников на орбите становится все больше, а потому компании должны соблюдать правила по утилизации космического мусора, который может навредить работающим аппаратам на орбите. И первый подобный штраф за нарушение правил дает участникам рынка сигнал о том, что ФКС настроена серьезно следить за выведением из строя спутников.

Американская компания была оштрафована на 150 тысяч долларов из-за того, что не смогла правильно утилизировать свой неработающий спутник Фото: Live Science

По словам представителей ФКС, компания DISH согласилась выплатить штраф и в будущем выполнять требуемые рекомендации. В то же время поставщик спутникового телевидения заявил, что ФКС не предоставила никаких конкретных выводов относительно того, что спутник EchoStar-7 представляет теперь какую-либо угрозу в виде космического мусора для остальных спутников. В DISH считают, что их спутник требует минимальной орбиты для утилизации и по словам представителей компании, она имеет большой опыт в безопасном управлении своими спутниками.

Борьба с мусором в космосе началась

В то же время Федеральное управление гражданской авиации США (ФУГА) недавно объявило о том, что оно намерено принять необходимые меры для сокращения количества космического мусора на орбите. Для этого частным компаниям было предъявлено требование утилизировать верхние ступени ракет-носителей или перемещая их на менее загруженные орбиты, или же отправляя их сгорать в верхние слои атмосферы Земли. Этим правилам уже должны следовать государственные компании США.

В ФУГА заявили, что если сейчас не принять необходимые меры по сокращению количества космического мусора, то риск столкновений с работающими аппаратами сильно возрастет из-за переполненной мусором околоземной орбиты. Также это создает угрозы для безопасности новых запусков в космос.

Сколько космического мусора на орбите?

В Европейском космическом агентстве подсчитали, что сейчас вокруг Земли вращается примерно 1 млн обломков космического мусора размером более 1 см. Более мелких обломков в разы больше. Даже 1-сантиметровый кусок космического мусора, который летит в космосе с большой скоростью, способен при столкновении вывести из строя работающий спутник или другой космический аппарат.

За последние несколько лет значительно увеличилось количество разнообразных спутников на орбите и их будет еще больше, поэтому космический мусор представляет все более реальную угрозу для Земли.

Фокус уже писал о том, что американская компания TransAstra планирует решить проблему космического мусора с помощью новой технологии.