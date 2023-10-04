Не смітіть у космосі. Уперше в історії виписали штраф за космічне сміття: 150 000 доларів

Американська компанія була оштрафована на 150 тисяч доларів через те, що не змогла правильно утилізувати свій непрацюючий супутник.

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Федеральна комісія зі зв'язку США звинуватила американського постачальника супутникового телебачення компанію DISH у тому, що вона не змогла належним чином провести утилізацію супутника, який не працює. За це компанію DISH вперше в історії оштрафували на космічне сміття на 150 тисяч доларів, пише ScienceAlert.

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Дороге космічне сміття

Згідно із заявою Федеральної комісії зі зв'язку США (ФКС), компанія DISH не перевела супутник EchoStar-7, який працював з 2002 року, на потрібну орбіту після закінчення терміну експлуатації. Таким чином цей супутник став новою частиною величезного обсягу космічного сміття на орбіті і може становити загрозу для супутників, що працюють. ФКС вперше в історії оштрафувала супутникового оператора за недотримання правил утилізації космічного сміття.

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Компанія DISH, згідно із заявою представників ФКС, повинна була після закінчення терміну експлуатації супутника EchoStar-7 підняти його на 300 км вище, ніж була його робоча орбіта. Але у супутника залишилося занадто мало палива, а тому його вдалося перемістити тільки на 120 км вище. Таким чином було порушено попередню угоду.

У ФКС заявили, що супутників на орбіті стає дедалі більше, а тому компанії мають дотримуватися правил з утилізації космічного сміття, яке може зашкодити апаратам, що працюють на орбіті. І перший такий штраф за порушення правил дає учасникам ринку сигнал про те, що ФКС налаштована серйозно стежити за виведенням з ладу супутників.

Американська компанія була оштрафована на 150 тисяч доларів через те, що не змогла правильно утилізувати свій непрацюючий супутник Фото: Live Science

За словами представників ФКС, компанія DISH погодилася виплатити штраф і в майбутньому виконувати необхідні рекомендації. Водночас постачальник супутникового телебачення заявив, що ФКС не надала жодних конкретних висновків щодо того, що супутник EchoStar-7 представляє тепер якусь загрозу у вигляді космічного сміття для інших супутників. У DISH вважають, що їхній супутник потребує мінімальної орбіти для утилізації, і за словами представників компанії, вона має великий досвід у безпечному управлінні своїми супутниками.

Боротьба зі сміттям у космосі почалася

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США (ФУЦА) нещодавно оголосило про те, що воно має намір вжити необхідних заходів для скорочення кількості космічного сміття на орбіті. Для цього приватним компаніям висунули вимогу утилізувати верхні ступені ракет-носіїв або переміщаючи їх на менш завантажені орбіти, або ж відправляючи їх згоряти у верхні шари атмосфери Землі. Цим правилам уже мають слідувати державні компанії США.

У ФУГА заявили, що якщо зараз не вжити необхідних заходів зі скорочення кількості космічного сміття, то ризик зіткнень із апаратами, що працюють, сильно зросте через переповнену сміттям навколоземну орбіту. Також це створює загрози для безпеки нових запусків у космос.

Скільки космічного сміття на орбіті?

У Європейському космічному агентстві підрахували, що зараз навколо Землі обертається приблизно 1 млн уламків космічного сміття розміром понад 1 см. Дрібніших уламків у рази більше. Навіть 1-сантиметровий шматок космічного сміття, який летить у космосі з великою швидкістю, здатний під час зіткнення вивести з ладу супутник, що працює, або інший космічний апарат.

За останні кілька років значно збільшилася кількість різноманітних супутників на орбіті і їх буде ще більше, тому космічне сміття становить дедалі реальнішу загрозу для Землі.

Фокус уже писав про те, що американська компанія TransAstra планує вирішити проблему космічного сміття за допомогою нової технології.