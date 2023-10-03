Над Землею з'явився величезний об'єкт: світло затьмарює собою все, крім 7 найяскравіших зірок (фото)

Один із найяскравіших об'єктів у нічному небі стає справжньою проблемою для спостерігачів за космосом.

Related video

Зараз навколо Землі обертається супутник зв'язку BlueWalker 3, який має антенний масив площею 64 кв. м. Через те, що цей супутник дуже добре відбиває сонячне світло, він є одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі. Своїм світлом він затьмарює практично всі інші небесні тіла, крім семи найяскравіших зірок. Компанія AST SpaceMobile зі США, що запустила торік цей супутник, який є космічною вишкою стільникового зв'язку, планує запустити ще приблизно 100 таких супутників. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature, цей супутник уже є проблемою для астрономів, адже своїм відбитим світлом заважає спостереженням за космосом, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після того, як наприкінці минулого року супутник BlueWalker 3 розгорнув свій величезний антенний масив, він став одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі. Завдяки відбитому світлу Сонця він затьмарює собою майже всі небесні тіла за винятком Місяця, Венери, Юпітера і семи найяскравіших зірок. Автори дослідження вказують на те, що BlueWalker 3 тепер такий самий яскравий під час спостережень за допомогою наземних телескопів, як і дві з 10 найяскравіших зірок нічного неба — Проціон і Ахернар.

Супутник BlueWalker 3 Фото: Антарктида

Вчені пишуть, що ця космічна вишка стільникового зв'язку становить серйозну загрозу для спостережень за космосом. Якщо буде запущено на орбіту ще приблизно 100 таких самих супутників, то це буде справжня катастрофа для астрономії, вважають учені.

Супутники зв'язку та інтернет-супутники відбивають сонячне світло на Землю і створюються світлові смуги на знімках, які роблять наземні телескопи під час спостереження за космосом. Згідно з новим дослідженням, такі супутники, як BlueWalker 3 також становлять загрозу для радіоастрономії, адже створюють перешкоди, і таким чином спотворюються дані радіотелескопів. Науковці пишуть, що яскравість BlueWalker 3 періодично змінюється й іноді він стає в сотні разів яскравішим, ніж зазвичай.

Супутник BlueWalker 3 Фото: Антарктида

Поки що не існує певних правил регулювання яскравості супутників на орбіті, а тому автори дослідження рекомендують враховувати цей момент під час запуску подібних об'єктів. Адже астрономічні спостереження із Землі можуть дуже сильно постраждати через відбите супутниками світло.

Згідно із заявою компанії AST SpaceMobile, інженери намагаються розв'язати проблему, озвучену вченими, щоб у майбутньому подібні супутники не вплинули на астрономічні спостереження. Певні кроки вже зроблено, наприклад, зараз компанія ділиться місцем розташування свого супутника, щоб допомогти астрономам планувати свої спостереження. У майбутньому нове покоління супутників зв'язку мають оснастити спеціальним антивідблисковим покриттям.

Астрономам заважає не тільки величезний супутник BlueWalker 3, але й супутники Starlink компанії SpaceX, а також інших компаній, які займаються запуском таких об'єктів на орбіту. Наприклад, компанія Ілона Маска планує розмістити на низькій навколоземній орбіті понад 42 000 інтернет-супутників. Компанія Amazon планує розмістити понад 3000 супутників зв'язку, а компанія OneWeb — майже 650 супутників.

Як уже писав Фокус, супутники заважають працювати космічному телескопу Хаббл і він може залишитися взагалі без роботи. Зображення телескопа спотворені світлом, що відбиває супутники компанії SpaceX та інші.