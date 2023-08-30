Приватна компанія зі США планує збирати уламки на орбіті за допомогою "сміттєвих пакетів"

Американська компанія TransAstra уклала контракт із NASA, щоб вирішити проблему космічного сміття, яка швидко зростає.

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За оцінками Європейського космічного агентства, на навколоземній орбіті перебуває приблизно 36,5 тисяч об'єктів розміром понад 10 см, а загалом у навколоземному просторі літає приблизно 330 000 000 000 об'єктів розміром понад 1 мм. Це уламки ракет-носіїв, супутників та інших космічних апаратів, запущених людьми за багато десятиліть. Кількість космічного сміття тільки зростає, адже люди запускають на орбіту все більше і більше об'єктів. Тому різні приватні компанії пропонують свої варіанти для боротьби з цією проблемою. NASA уклало контракт з американською компанією TransAstra на розробку нової технології прибирання космічного сміття. Вона полягає в тому, щоб за допомогою спеціального "сміттєвого пакета" вловлювати шматки сміття на орбіті, пише Space.

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Компанія TransAstra уклала контракт з NASA для ранньої стадії розробки своєї технології прибирання сміття на орбіті на суму 850 тисяч доларів. Згідно з планом, потрібно створити спеціальний надувний "мішок", який буде надуватися на орбіті, і за допомогою космічного буксира це сміття буде переміщатися в атмосферу. Але перед тим, як ця конструкція полетить на орбіту, потрібно буде провести її тестування на Землі.

Американська компанія TransAstra уклала контракт із NASA, щоб вирішити проблему космічного сміття, яка швидко зростає Фото: ScienceAlert

Компанія TransAstra ще 2 роки тому вперше почала співпрацю з NASA і тоді також отримала гроші на попередню розробку технології для захоплення астероїдів. Але в компанії зрозуміли, що ця технологія може бути застосовна і до захоплення космічного сміття. Наприклад, від астероїдів постійно відколюються дрібні камені, які літають у космосі так само, як і уламки різних космічних апаратів. Тому інженери TransAstra вирішили зосередити свою увагу на розробці технології захоплення саме дрібного космічного сміття.

Але, на розробку "сміттєвого космічного пакета" і буксира, який буде його переміщати космосом, знадобиться кілька років. І навіть після цього потрібно, щоб ця технологія показала себе успішно на Землі. Тільки після цього конструкцію відправлять у космос і проведуть тестування там.

Проблема з космічним сміттям уже почала виходити з-під контролю, і яскравим прикладом цього може слугувати ситуація, яка нещодавно сталася на орбіті.

Шматок космічного сміття, який був метою для випробувань іншої технології космічного прибирання, зіткнувся з іншим уламком і в результаті з'явилося ще більше космічного сміття. Детальніше про таку непередбачувану ситуацію і про саму технологію Фокус уже писав.

Нагадуємо, що нещодавно Міжнародна космічна станція також мало не постраждала від удару невідомого уламка. Для того, щоб цього не сталося, станцію довелося змістити з її постійної орбіти. Детальніше про цей інцидент уже писав Фокус.