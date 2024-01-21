Затерянная на 170 лет: ученые снова нашли гробницу бронзового века на побережье Ирландии

В Ирландии ученые обнаружили гробницу бронзового века, которой около 4 тысяч лет. Самым интересным является то, что с середины XIX века она считалась пропавшей, поскольку кто-то ее разобрал.

На атлантическом побережье Ирландии в графстве Керри нашли остатки гробницы бронзового века, которую долгое время считали утраченной для истории. Гробница, известная под местным названием Altóir na Gréine или Солнечный алтарь, простояла около 4 000 лет на холме возле деревни Баллиферритер на полуострове Дингл, прежде чем исчезнуть в середине XIX века, пишет The Guardian.

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История начинается с Джорджианы Чаттертон, английской аристократки и путешественницы, которая сделала эскиз памятника в 1838 году. Однако через 14 лет антиквар Ричард Хичкок сообщил, что гробницу разобрали и вывезли, вероятно, для строительных целей.

Последние события, однако, проливают свет на судьбу гробницы. Билли Маг Флоинн, фольклорист, участвующий в проекте археологического картографирования, посетил это место и обнаружил в подлеске камень, похожий на тот, что изображен на эскизе леди Чаттертон.

Во время более детального изучения с помощью 3D-сканирования археолог Кеймин О'Брайен подтвердила, что это часть гробницы, которая датируется ранним бронзовым веком (2500-2000 гг. до н. э.).

Вопреки распространенному мнению, лишь около четверти первоначальной гробницы разрушено, а надгробный камень и несколько больших вертикальных камней остались неповрежденными.

Открытие имеет большое значение, поскольку добавляет эту клиновидную гробницу в национальную базу данных памятников. Такие гробницы, распространенные в Ирландии, использовали общины бронзового века для захоронений и церемоний. Большинство таких гробниц ориентированы на запад или юго-запад, что, возможно, отражает космологическое понимание мира людьми той эпохи.

Тайна того, кто и почему разрушил гробницу, остается неразгаданной. В XIX веке существовало табу на повреждение таких мест, поскольку суеверия предполагали, что это может принести несчастье или катастрофу.

Проект картографирования гробниц под руководством Университета Пресвятого Сердца сыграл решающую роль в повторном открытии и документировании клиновидной гробницы. Археолог Кеймин О'Брайен подчеркнула важность возвращения ее к археологическим записям через 180 лет, что позволит археологическому сообществу изучить и углубить наше понимание распространения клиновых гробниц.

Тони Бергин, президент Археологического и исторического общества Керри, выразил восхищение находкой, отметив, что существует теория, которая связывает этот тип могил с народом, связанным с добычей меди.

Кроме того, сходство с гробницами, найденными в Бретани, Франция, добавляет необычного измерения этому открытию, открывая пути для дальнейших разведок и исследований. Неожиданное выживание этой древней гробницы открывает новые возможности для разгадки тайн богатого археологического прошлого Ирландии.

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