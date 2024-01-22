Проклятый город в Германии и пирамида в Японии: в поисках Атлантиды были настоящие затопленные миры

Исследователи рассказали о наиболее удивительных городах, сокрытых под водой, которые им удалось обнаружить на Земле.

Последние более 2000 лет усилия ученых сосредоточены на том, чтобы обнаружить затерянный город Атлантида. Это удивительное место тысячелетиями очаровывало охотников за сокровищами и исследователей, но так и осталось недостижимой мечтой для них, пишет Daily Mail.

И все же, несмотря на то, что сама Атлантида остается мифом, археологам все же удалось обнаружить несколько не менее удивительных затонувших миров по всему миру: от "проклятого" города в Германии до загадочной подводной пирамиды в Японии. Ученые считают, что эти затопленные места могут быть гораздо более странными, чем любая легенда об Атлантиде.

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Тонис-Гераклион (Египет)

Ученые обнаружили остатки некогда могущественного города в мутных водах у побережья Александрии. Археологи считают, что Тонис-Гераклион некогда был воротами Древнего Египта в Средиземное море — он представлял собой процветающий портовый город, построенный на взаимосвязанных островах и болотах.

Некоторые ученые считают, что это место невероятно похоже на Атлантиду и было возведено около 2700 лет назад. Увы, после сильного землетрясения город погрузился под воду. Сегодня это место кануло в забвение, его лишь порой вспоминают в качестве места, где Геракл впервые прибыл в Африку и где спартанская Елена нашла убежище.

Лишь в 2000 году, когда дайверы впервые наткнулись на затонувшие артефакты, исследователи поняли, что город был скрыт толщей воды в течение тысяч лет.

то лишь один из многих найденных артефактов, которые дают представление о древнем городе Тонис-Гераклион Фото: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation

Рунгхольт (Германия)

Этот город также часто называют "Немецкой Атлантидой". Некогда он представлял собой торговый центр на Северном море с населением около 3000 человек.

Это место также часто называют проклятым городом. Согласно легенде место было проклято в наказание за пьяные разгулы его жителей, а затем разрушено наводнением. Однако спустя годы археологи обнаружили, что в этих случаях и правда есть доля правды.

Дело в том, что в 1362 году сильный шторм разрушил защиту города от наводнения: поселение было затоплено, а затем пришло запустение. С тех самых пор город был спрятан под 40 метрами толщи воды и илистых отложений последние 660 лет.

Сегодня эксперты используют магнитные методы для составления плана города и даже нашли остатки его главной церкви.

Сегодня эксперты используют магнитные методы для составления плана города Фото: Ruth Blankenfeldt

Атлит-Ям (Израиль)

Это место является одним из старейших затонувших поселений, когда-либо обнаруженных учеными: руины города были найдены в море у побережья Израиля, недалеко от современного города Атлит. Археологи выяснили, что сам затопленный город датируется 7000 годом до нашей эры и занимает площадь более 40 000 квадратных километров.

Предполагается, что местное население тогда жило на побережье, обрабатывая землю и занимаясь рыбной ловлей для пропитания. Однако повышение уровня моря в прошлом, увы, загрязнило колодцы, а со временем медленно затопило и город в целом.

В то же время ученые отмечают, несмотря на возраст, город отлично сохранился: скелеты в здешних могилах все еще остаются нетронутыми, а в затонувших зернохранилищах ученые даже смогли обнаружить древних долгоносиков. Еще одной странностью является то, что в этом месте ученые также обнаружили таинственный каменный круг.

Ученые также обнаружили в городе таинственный каменный круг Фото: Wikimedia Commons

Павлопетри (Греция)

Павлопетри представляет собой затонувший город, расположенный в Южной Лаконии. Археологи считают, что он является одним из наиболее хорошо сохранившихся следов империи бронзового века. Предполагается, что впервые город был заселен около 5000 лет назад и представлял собой "чудо древней организации". Численность населения города составляла около 2000 человек.

Город является одним из наиболее хорошо сохранившихся следов империи бронзового века Фото: University of Nottingham

Памятник Йонагуни (Япония)

Впервые невероятная подводная пирамида у южных японских островов Рюкю была обнаружена в 1987 году. Тогда дайвер по имени Кихачиро Аратаке обнаружил нечто удивительное — здание. Напоминающее пирамиду, размерами 50 на 20 метров. Казалось на ней также располагались вырезанные ступени.

Некоторые ученые считают, что эта "Японская Атлантида" была возведена около 10 000 лет назад. Хотя некоторые теории действительно весьма воодушевляют, предполагая, что это было построено древней суперцивилизацией, может быть и более взвешенное объяснение — археологи также считают, что структура могла образоваться естественным образом.

Размеры пирамиды 50 на 20 метров Фото: Alamy

Порт-Ройал (Ямайка)

Это место является одним из наиболее "молодых" среди вех затопленных городов мира — на самом деле Порт-Ройал опустился под воду всего около 400 лет назад.

Город был настолько печально известен своей выпивкой, секс-работниками и насилием, что его прозвали "самым злым и грешным городом в мире". Однако в 1692 году здесь произошло разрушительное землетрясение, в результате чего погибло около 2000 человек, а огромная территория суши погрузилась под толщу воды. Многие из домов до сих пор целы и более или менее нетронуты, прямо у мелководья прибрежных вод.

Это место является одним из наиболее "молодых" среди вех затопленных городов мира Фото: YouTube

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле скрывается под толщей воды земных океанов.