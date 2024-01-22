Прорыв в астрономии. Обнаружена уникальная черная дыра: таких еще никогда не находили (фото)

Ученые считают, что загадочный источник радиоволн, обнаруженный в одном из самых ярких звездных скоплений нашей галактики, может быть черной дырой средней массы.

С помощью радиотелескопа ATCA, размещенного в Австралии, астрономы провели самое тщательное на сегодняшний день наблюдение за шаровым звездным скоплением 47 Тукана. Здесь они обнаружили загадочный источник радиоволн, который, как предполагается, может быть черной дырой средней массы. Если результаты исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, подтвердятся, то это будет настоящий прорыв в астрономии. Дело в том, что черных дыр средней массы еще никогда не находили в космосе, хотя предполагается, что они существуют, пишет Space.

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Черные дыры средней массы представляют собой недостающее звено между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Первые появляются в результате взрыва массивных звезд и их очень много в разных галактиках, в том числе и в нашей, а вторые находятся в центре галактик, в том числе и в центре Млечного Пути. Ученые считают, что сверхмассивные черные дыры скорее всего выросли до гигантских размеров и стали весить в миллионы и даже миллиарды раз больше Солнца в результате более мелких черных дыр. Но доказательств этого процесса еще не было обнаружено.

Также ученые до сих пор не нашли черные дыры средней массы, хотя результаты нового наблюдения за шаровым звездным скоплением 47 Тукана указывают на то, что первая такая дыра уже, возможно, обнаружена.

Шаровое звездное скопление 47 Тукана находится в нашей галактике на расстоянии примерно 14,5 тысяч световых лет нас Фото: ESO

Шаровое звездное скопление 47 Тукана находится в нашей галактике на расстоянии примерно 14,5 тысяч световых лет нас. Это второй по яркости подобный объект в Млечном Пути. Звезды там размещены настолько плотно, что в сфере диаметром 120 световых лет находятся миллионы звезд. Вообще в шаровых звездных скоплениях, которые разбросаны по всей нашей галактике, находятся самые старые звезды.

С помощью радиотелескопа ATCA астрономы получили самое детальное на сегодняшний день радиоизображение шарового звездного скопления 47 Тукана. В результате наблюдения в центре скопления они нашли загадочный источник радиоволн. Астрономы предполагают, что это либо черная дыра средней массы, либо же быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая называется пульсар.

С помощью радиотелескопа ATCA астрономы получили самое детальное на сегодняшний день радиоизображение шарового звездного скопления 47 Тукана. В результате наблюдения в центре скопления они нашли загадочный источник радиоволн. Астрономы предполагают, что это либо черная дыра средней массы, либо же быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая называется пульсар Фото: space.com

Если результате исследования подтвердятся, и астрономы действительно впервые обнаружили черную дыру средней массы, то это будет означать прорыв в астрономии. По словам ученых, считается, что черные дыры средней массы существуют в шаровых звездных скоплениях, но пока что не было достаточно четких доказательств этому. Будет проведено новое наблюдение, и если источником радиоволн окажется уникальная черная дыра, то это будет первый в истории случай ее обнаружения.

Как уже писал Фокус, Ученые впервые выяснили, что находится рядом с галактиками в очень ранней Вселенной и раскрыли загадку древнего света.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как загадочные космические струны могли исчезнуть во Вселенной, хотя последствия их существования все еще доступны к обнаружению.

Напоминаем, что астрономы представили новое изображение сверхмассивной черной дыры М87 и таким образом они нашли подтверждение предсказаниям теории относительности Эйнштейна, как уже писал Фокус.