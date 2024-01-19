Новый снимок сверхмассивной черной дыры M87 подтверждает теорию относительности Эйнштейна (фото)

Новое изображение черной дыры M87* позволяет заглянуть в один из самых мощных и загадочных объектов во Вселенной.

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Ученые представили результаты наблюдения за сверхмассивной черной дырой в центре галактики M87 в журнале Astronomy & Astrophysicals. Согласно исследованию, астрономы получили самое подробное на сегодня изображение сверхмассивной черной дыры под названием M87*. Данный снимок подтверждает предсказания теории относительности Эйнштейна, пишет Daily Mail.

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Еще в 2017 году ученые из проекта Event Horizon Telescope объединили в одну сеть радиотелескопы по всему миру, чтобы получился виртуальный телескоп размером с планету. Именно благодаря этому впервые в истории удалось сделать изображение сверхмассивной черной дыры. Это черная дыра в центре галактики М87, которая называется M87*.

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M87* имеет массу, которая в 6,5 млрд раз больше массы Солнца и находится эта черная дыра на расстоянии 53 млн световых лет от нас. Первое изображение черной дыры было представлено только в 2019 году. Стоит сказать, что на самом деле на снимке была показана тень сверхмассивной черной дыры и яркое кольцо из газа, называемое аккреционным диском, которое ее окружает.

Астрономы получили самое подобное на сегодня изображение сверхмассивной черной дыры под названием M87*. Данный снимок подтверждает предсказания теории относительности Эйнштейна Фото: EHT Collaboration

Теперь ученые представили новый снимок M87*, основанный на данных наблюдений, проведенных в 2018 году. Этот снимок показал, что тень черной дыры, как и само кольцо не меняются, как и предсказывала теория относительности Эйнштейна, но изменилась яркость аккреционного диска. По словам ученых, новое изображение показывает, что M87* является активной черной дырой, которая поглощает материю с большой скоростью.

Увидеть саму черную дыру, которая скрывается в тени, в центре яркого диска, невозможно, ведь даже свет не выходит из черной дыры. Но когда этот объект с сильнейшей гравитацией притягивает к себе материю, то она начинает кружить вокруг и нагревается. В результате этот диск светится, и именно его свет дал возможность запечатлеть черную дыру.

Ученые представили новый снимок M87*, основанный на данных наблюдений, проведенных в 2018 году. Этот снимок показал, что тень черной дыры, как и само кольцо не меняются, как и предсказывала теория относительности Эйнштейна, но изменилась яркость аккреционного диска. По словам ученых, новое изображение показывает, что M87* является активной черной дырой, которая поглощает материю с большой скоростью Фото: EHT Collaboration

Для того, чтобы получить улучшенное изображения черной дыры M87* астрономы добавили к имеющемуся массиву радиотелескопов еще и обсерватории, размещенные в Гренландии и Мексике. В результате был получен снимок с более высоким разрешением.

По словам ученых, не только изменилась яркость аккреционного диска, но и самая яркая часть этого кольца сместилась, как и предполагали астрономы. Излучение турбулентного аккреционного диска вокруг черной дыры заставило самую яркую часть кольца колебаться вокруг общего центра. Количество колебаний, которое ученые наблюдают с течением времени можно использовать для проверки теорий о магнитном поле и плазменной среде вокруг черной дыры.

Наблюдение за сверхмассивной черной дырой является важным подтверждением теории Эйнштейна. Ученые из проекта Event Horizon Telescope хотят довить в массив радиотелескопов еще больше составляющих, чтобы сделать изображение черной дыры M87* еще более высокого качества в будущем. Самое главное, ученые хотят раскрыть детали горизонта событий, то есть невидимой границы вокруг черной дыры, преодолев которую уже ничто не выходит наружу.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали очень важное открытие. Им удалось найти самую далекую сверхмассивную черную дыру в известной Вселенной. Он существовала, когда Вселенной было 400 млн лет, поэтому данная черная дыра является еще и самой древней из всех известных. Масса объекта в 6 млн раз больше массы Солнца.