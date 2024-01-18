Самые загадочные объекты во Вселенной: почему некоторые черные дыры больше других (фото)

Ученая объясняет, почему существуют маленькие и большие черные дыры, а также почему некоторые черные дыры невидимы, а другие имеют белые очертания.

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Самыми плотными объектами во Вселенной, обладающими самой сильной гравитацией, являются черные дыры. Известно, что все, что попадает в черную дыру, навсегда остается в ней. Если любой объект пересечет границу гравитационного влияния черной дыры под названием горизонт событий, то он никогда не вернется обратно в космос. Почему существуют маленькие и большие черные дыры, а также почему некоторые черные дыры невидимы, а другие имеют белые очертания, объясняет Жаклин Шампейн из Университета штата Аризона, США, пишет Space.

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Жаклин Шампейн занимается изучением первых сверхмассивных черных дыр, которые образовались во Вселенной и ее исследования направлены на то, чтобы лучше понять, как они формируются и как растут. По словам ученой, черные дыры разбросаны по всей Вселенной. Например, очень много черных дыр маленького размера находится в нашей галактике. Но в центре Млечного Пути, как и в центре других галактик находятся огромные сверхмассивные черные дыры. Они могут иметь массу, которая в миллионы и даже в миллиарды раз больше массы Солнца.

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Сейчас считается, что черные дыры звездной массы, то есть небольшие черные дыры, масса которых в несколько раз больше массы Солнца, возникают в результате гибели массивных звезд. Когда такая огромная звезда умирает, то ее ядро сжимается под действием гравитации и в итоге получается самый плотный объект во Вселенной с сильнейшей гравитацией.

Но сверхмассивные черные дыры до сих пор остаются загадкой для астрономов. Они имеют невероятно огромную массу и занимают площадь сравнимую с размером Солнечной системы. Некоторые ученые считают, что они появляются в результате столкновения черных дыр меньшего размера, а другие считают, что они начали формироваться сами по себе миллиарды лет назад.

Сейчас считается, что черные дыры звездной массы, то есть небольшие черные дыры, масса которых в несколько раз больше массы Солнца, возникают в результате гибели массивных звезд. Когда такая огромная звезда умирает, то ее ядро сжимается под действием гравитации и в итоге получается самый плотный объект во Вселенной с сильнейшей гравитацией Фото: NASA

Большую часть времени существования черной дыры она не набирает активно массу, а потому невидима. Но о том, что такие объекты существуют, ученые знают, измеряя вращение звезд вокруг них. Когда что-то вращается вокруг невидимого объекта на высокой скорости, то ученые знают, что в центре должна быть массивная черная дыра.

Когда же черная дыра начинает активно поглощать материю, то вокруг нее нагревается газ, который представляет собой светящееся кольцо из рентгеновских, оптических и инфракрасных лучей. Одним из самых известных белых очертаний черной дыры является изображение этого объекта, представленное в фильме "Интерстеллар". Многие люди благодаря этому фильму именно так и представляют себе черную дыру. Авторы фильма пытались показать раскаленное добела светящееся кольцо из газа, который падает в растущую черную дыру.

Одним из самых известных белых очертаний черной дыры является изображение этого объекта, представленное в фильме "Интерстеллар" Фото: space.com

В реальности такого изображения получить пока невозможно. Пока что самым лучшим изображением черной дыры является снимок сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87. Этот снимок совсем не похож на то, что показали в фильме.

Пока что самым лучшим изображением черной дыры является снимок сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 Фото: EHT Collaboration

Во Вселенной существуют черные дыры разных типов, и маленькие увидеть мы не можем, но зато огромные благодаря своему питанию материей становятся видимыми. По словам Шампейн, черные дыры не могу поглощать материю бесконечно и когда ей уже нечего "есть", черная дыра прекращает свой рост и снова становится невидимой.

Фокус также писал о том, что телескоп Уэбб обнаружил самую старую и самую далекую черную дыру во Вселенной, но она привела ученых в замешательство. Огромная черная дыра может помочь выяснить, почему в ранней Вселенной эти объекты росли очень быстро.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили выбросы, которые образовались в результате извержения в сверхмассивной черной дыре, произошедшем 5 млн лет назад. Это открытие дает важную информацию о том, как центральные черные дыры влияют на рост галактик.