Почему к старости уменьшается наш рост: ученые назвали причину

Исследователи говорят, что все дело в позвоночнике, который начинает претерпевать изменения уже с 30 лет.

Ученые говорят, что позвоночник человека может начать сжиматься уже начиная с 30 лет, пишет IFLScience.

Причин такого явления может быть много, но наиболее очевидная — это искривление позвоночника. Речь идет о так называемой возрастной сутулости, которая также именуется кифозом. Заболевание возникает, потому как наши мышечные волокна с годами истощаются. Мышцы, которые окружают позвоночник, также становятся слабее и наше тело начинает проигрывать битву с гравитацией.

Но кифоз не так неизбежен, как может показаться. Болезни можно избежать ведя активный образ жизни, регулярно занимаясь спортом. При это отмечается, что кифоз намного легче предотвратить, чем обратить вспять, начав заниматься в преклонном возрасте.

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Сутулость, конечно, не единственная причина того, что с возрастом мы становимся меньше. Также наблюдается снижение плотности костной ткани из-за снижения уровня эстрогена и тестостерона.

Недостаток витамина D, а также снижение возможности почек всасывать кальций, усугубляют процесс, что приводит к еще большей проблеме с костями – остеопорозу. Так как кости становятся более слабыми и пористыми, позвонки в нашем позвоночнике начинают разрушаться под весом нашего тела, вызывая компрессионные переломы.

Дело в том, что большинство компрессионных переломов безболезненны, поэтому люди редко их замечают. Именно они могут делать наш позвоночник все меньше и меньше. По мере того, как накапливаются подобные переломы, сдавливается все больше позвонков и наш рост уменьшается.

Вместе с этим часто встречается дегенерация межпозвоночных дисков, которые располагаются непосредственно между позвонками и действуют как амортизаторы. С 30-летнего возраста такие диски начинают высыхать, теряя воду и свою жесткость.

Всего в позвоночнике 23 диска, и достаточно деформации всего нескольких, чтобы наш рост уменьшился на пару миллиметров и так далее.

Диета, богатая витамином D и кальцием поможет костям оставаться молодыми и минимизировать риск компрессионных переломов. Регулярные физические упражнения также сохраняют кости крепкими и снижают вероятность развития остеопороза.

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