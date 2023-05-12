Опасная боль. Эксперт назвала 4 повседневные позы, которые приводят к повреждению спины

Езда в автомобиле и даже просмотр новостей в смартфоне могут стать причиной появления сильных болей в спине.

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Вы можете подумать, что заснуть на диване после изнурительного рабочего дня не навредит вашей спине, но физиотерапевт Сэмми Марго из Лондона, не согласиться с этим утверждением. Она назвала четыре повседневных позы, которые люди принимают в разных ситуациях, и они могут нанести очень серьезный вред позвоночнику, пишет Daily Mail.

Физиотерапевт Сэмми Марго из Лондона считает, что существует четыре самых распространенных позы, влияющих на здоровье спины, которые люди принимают почти каждый день. Благодаря этому здоровье позвоночника значительно ухудшается, что приводит к дальнейшим еще большим проблемам со спиной.

4 повседневные позы, вызывающие боль в спине, по мнению эксперта из Великобритании.

Сгорбленное положение при езде за рулем

По словам Марго, часто при езде за рулем люди слишком склоняются над ним и в таком положении едут очень долго. Чтобы защитить позвоночник эксперт рекомендует всегда менять положение тела на сиденье и следить за тем, чтобы спина была в более ровном положении. Самое главное, чтобы колени всегда были ниже бедер при езде. Физиотерапевт рекомендует расположить сидение так, чтобы оно было слегка откинуто назад и не было полностью вертикально под углом 90 градусов.

Сгорбленное положение при работе за столом

Работа за столом может затруднить поддержание хорошей осанки, ведь люди часто склоняются над рабочим местом и плечи как бы свисают над клавиатурой компьютера или ноутбука, говорит эксперт.

"Рабочее место не всегда устроено так, чтобы поддерживать здоровье вашей шеи и позвоночника. Старайтесь сидеть так, чтобы уши, плечи и бедра были на одной линии, а плечи расправлены", — говорит Марго.

По словам эксперта, регулярные перерывы в работе являются ключом к поддержанию здоровья спины.

Сгорбленное положение при пользовании смартфоном

По словам Марго, сгорбившись над телефоном и наклонив голову вперед, вы значительно увеличиваете нагрузку на шею. Это может привести к значительным нарушениям в шейных позвонках.

"В положении стоя старайтесь, чтобы ухо, плечо, бедро и лодыжка были на одной линии. Попробуйте встать спиной к стене в качестве ориентира. В положении сидя старайтесь не держать телефон прямо перед глазами, при этом не сильно наклоняя спину", — говорит физиотерапевт.

Сон на диване

После напряженного дня некоторые люди засыпают на диване. Но это может привести к неестественному положению позвоночника. Эксперт указывает на то, что такой сон может навредить не только спине, но и шее. По словам Марго, если уже спать на диване после тяжелого рабочего дня, то лучше это делать на боку. При этому нужно использовать более плоскую подушку.

Сэмми Марго считает, что лучшее средство для борьбы с болями в спине – это профилактика и предотвращение причин, которые приводят к этим болям.

Как только появляются первые болевые ощущения в спине нужно срочно обращаться к врачам и не затягивать с этим. Потому как боли в спине могут признаками разных болезней позвоночника и чем раньше начнется лечение, тем больше шансов, что вы проживете счастливую жизнь без боли, считает Марго.

В качестве профилактики физиотерапевт рекомендует физические упражнения для укрепления мышц спины и конечно же поддержание хорошей осанки.

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