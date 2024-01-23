Обнаружен "кошачий хвост", выходящий из соседней звезды: ученые не могут объяснить это (фото)

Обнаружение "кошачьего хвоста" оказалось не единственным сюрпризом для ученых.

Ученые из Европейского космического агентства и NASA представили результаты исследования, в котором был проведен анализ данных наблюдений космического телескопа Уэбб за соседней звездой под названием Бета Живописца. На изображении телескопа ученые обнаружили странную струи из газа и пыли в форме кошачьего хвоста, которая выходит из звезды. Но пока что ученые не могут полностью объяснить эту необычную структуру, пишет Live Science.

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Звезда Бета Живописца почти в 2 раза больше Солнца и почти в 9 раз ярче. Она находится на расстоянии 63 световых года от нас, а потому является одной из самых близких соседей нашей родной звезды. Известно, что возраст Бета Живописца составляет менее 20 млн лет, а это значит, что она очень молодая. Для сравнения нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет.

Все молодые звезды, и Бета Живописца не является исключением, окружены кольцом из газа и пыли под названием протопланетный диск, в котором со временем появляются планеты. Так же родилась и наша Солнечная система миллиарды лет назад. Пока что в протопланетном диске молодой звезды ученые обнаружили только две планеты, которые в несколько раз больше Юпитера: Бета Живописца b и Бета Живописца с.

18 лет назад астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили вокруг Бета Живописца более тусклый вторичный диск из газа и пыли, который вращается под небольшим углом к главному диску. Это был один из первых случае в истории, когда был обнаружен вторичный протопланетный диск у звезды.

18 лет назад астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили вокруг Бета Живописца более тусклый вторичный диск из газа и пыли, который вращается под небольшим углом к главному диску Фото: NASA

Теперь анализ нового изображения космического телескопа Уэбб позволил астрономам обнаружить еще одну интересную согбенность у молодой звезды, и она связана с вторичным диском. Астрономы увидели струю из газа и пыли, которая отклоняется от диска, и похожа на кошачий хвост.

На снимке телескопа Уэбб виден изогнутый "кошачий хвост" из газа и пыли, отклоняющийся от вторичного протопланетного диска Беты Живописца Фото: NASA

Анализ показал, что этот "хвост" не очень плотный и его массу можно сравнить с массой некоторых самых больших астероидов, расположенных в Солнечной системе, а его длина составляет примерно 16 млрд км. Ученые не совсем уверены, что из себя представляет эта струя, ведь она может оказаться просто оптической иллюзией, созданной телескопом Уэбб во время наблюдения за Бета Живописца.

Хотя у астрономов есть пока что лучшее объяснение этой структуры, которое состоит в том, что "хвост" возник в результате столкновения астероида и протопланеты. В результате часть материла из протопланетного диска была выброшена наружу, и он растянулся в длинную струю. Если это так, то столкновение произошло примерно 100 леи назад, считают ученые.

Астрономы говорят, что пока сложно полностью объяснить этот явление и необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что именно произошло рядом со звездой Бета Живописца.

Обнаружение "кошачьего хвоста" оказалось не единственным сюрпризом для ученых. Анализ данных телескопа Уэбб показал, что два диска, окружающие Бета Живописца имеют разную температуру. Вторичный диск оказался намного горячее основного диска. Ученые предполагают, что вторичный диск, вероятно, состоит преимущественно из темного органического вещества, а не из газа.

Ели говорить о нашей звезде, то как уже Фокус, недавно на Солнце произошло извержение плазмы, которая ударила в Землю и вызвала появление сильной геомагнитной бури.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили загадочный объект, который может оказаться черной дырой средней массы. Такой тип черных дыр еще ни разу не находили в космосе.