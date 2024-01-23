Индекс массы тела бесполезен: ученые признали фундаментальную ошибку в расчетах

Индекс массы тела является распространенной формулой расчета здоровья людей, страдающих ожирением. Но ученые выяснили, что в его основе лежит грубейший просчет, совершенный несколько столетий назад.

В последние годы индекс массы тела (ИМТ) стал основным показателем при оценке здоровья человека, а показатель, превышающий определенный порог, часто приводит к стигматизации и неравному отношению в различных сферах жизни. Однако эта метрика подверглась тщательному анализу на предмет ее обоснованности и значимости для оценки состояния здоровья человека. Индекс массы тела был разработан в начале XIX века бельгийским математиком Ламбером Адольфом Жаком Кетеле не с целью измерения здоровья или ожирения отдельных людей, а для помощи в распределении ресурсов в зависимости от уровня ожирения населения, пишет IFLScience.

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Формула Кетеле, разработанная для "среднестатистического человека" — преимущественно европейца, ведущего сидячий образ жизни и имеющего определенный социально-экономический и образовательный уровень — не учитывает пол, возраст, мышечную массу, плотность костей и этнические различия в составе тела. Например, у женщин, как правило, больше жировой массы и меньше мышечной, чем у мужчин, и это неравенство не учитывается при определении ИМТ. Кроме того, мышечная масса уменьшается и перераспределяется с возрастом, а также существуют значительные различия в составе тела и рисках для здоровья у разных этнических групп. Современные адаптации ИМТ недостаточно учитывают эти различия, что делает индекс плохим показателем индивидуального здоровья.

Широкое распространение ИМТ в качестве показателя здоровья во многом объясняется его простотой и экономичностью, что делает его привлекательным для страховых и фармацевтических компаний. Однако его полезность для оценки индивидуального здоровья ограничена. Например, спортсмены с большой мышечной массой могут иметь высокий ИМТ, что классифицирует их как людей с избыточным весом или ожирением, несмотря на отличную физическую форму. Это несоответствие подчеркивает, что ИМТ не позволяет провести различие между мышечной и жировой массой, а также учесть распределение жира в организме, что является важнейшим фактором при оценке риска развития хронических заболеваний.

Критики утверждают, что ИМТ — несовершенный показатель здоровья, указывая на произвольный характер точек отсечения, по которым людей относят к категории людей с избыточным весом или ожирением. Индекс неточно отражает состояние здоровья человека или риск развития заболеваний, о чем свидетельствуют исследования, показывающие, что значительное число людей, классифицируемых по ИМТ как страдающие избыточным весом или ожирением, являются метаболически здоровыми.

Основная проблема ИМТ заключается в чрезмерном упрощении оценки состояния здоровья, в опоре на устаревшую и эстетически подобранную формулу, которая не имеет физиологического обоснования. Это привело к призывам переоценить его использование в клинической практике, выступая за более тонкие и комплексные подходы к оценке здоровья, учитывающие сложное взаимодействие различных факторов, влияющих на самочувствие человека.

По мере продолжения дискуссии становится все более очевидной важность перехода от упрощенных показателей, таких как ИМТ, к более целостному пониманию здоровья. Такой переход не только повысит точность оценки здоровья, но и будет способствовать более инклюзивному и сострадательному подходу к охране здоровья и благополучию многих людей.

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