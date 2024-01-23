Вкусно, быстро и полезно: диетолог рассказала о преимуществах консервированных фруктов

Хотя многие люди часто предпочитают консервированным фруктам их свежие варианты, диетологи считают, что они ничем не уступают им в пользе, а во многом даже более удобны.

Консервированные фрукты часто упускают из виду, предпочитая их свежим или замороженным аналогам, но на самом деле они — кладезь питательных веществ, что делает их разумным дополнением к любой диете. Наука рассказала, почему консервированные фрукты не только удобны, но и полезны для здоровья, а также предоставила несколько практических рекомендаций, как включить их в свой рацион, пишет EatingWell.

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Вопреки распространенному мнению, консервированные фрукты обладают такой же питательной ценностью, как и свежие. Они богаты такими необходимыми питательными веществами, как углеводы, которые обеспечивают энергию, клетчатка, которая поддерживает пищеварение, а также различные витамины и минералы, которые способствуют общему здоровью. Например, чашка консервированных персиков содержит витамины А и Е, а также калий, причем без добавления сахара, если они консервированы в собственном соку.

Преимущества включения консервированных фруктов в рацион весьма велики, и на фоне большинства выделяются следующие основные плюсы:

Экономичность. Консервированные фрукты, как правило, более доступны по цене, чем их свежие аналоги, что дает возможность наслаждаться питательными продуктами с минимальными затратами.

Консервированные фрукты, как правило, более доступны по цене, чем их свежие аналоги, что дает возможность наслаждаться питательными продуктами с минимальными затратами. Длительный срок хранения. В отличие от свежих фруктов, которые быстро портятся, консервированные фрукты можно хранить дольше, что сокращает количество пищевых отходов.

В отличие от свежих фруктов, которые быстро портятся, консервированные фрукты можно хранить дольше, что сокращает количество пищевых отходов. Упакованы в пик свежести. Фрукты обычно консервируются вскоре после сбора урожая, что позволяет сохранить их питательную ценность и вкус гораздо дольше обычного.

Фрукты обычно консервируются вскоре после сбора урожая, что позволяет сохранить их питательную ценность и вкус гораздо дольше обычного. Удобство и экономия времени. Консервированные фрукты, не требующие предварительной подготовки, являются отличным вариантом для быстрого приготовления блюд и закусок, что облегчает соблюдение ежедневных рекомендаций по потреблению фруктов.

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья от консервированных фруктов, выбирайте те, которые консервированы в воде или собственном соку, чтобы избежать добавления сахаров. Не отказывайтесь от магазинных брендов, которые часто обладают тем же качеством, что и известные бренды, но стоят дешевле. Включение консервированных фруктов в рецепты также может внести разнообразие и питательность в ваши блюда без лишних затрат времени и средств, говорит Маккензи Берджесс, дипломированный диетолог.

Многие опасаются, что консервированные фрукты не так питательны, как свежие или замороженные. Однако исследования показывают, что консервированные фрукты хорошо сохраняют свои питательные вещества, а иногда даже превосходят свежие фрукты по таким показателям, как содержание антиоксидантов. Главное — выбирать фрукты, консервированные в натуральных соках, и включать в свой рацион разнообразные фрукты для сбалансированного питания, считает диетолог.

Консервированные фрукты — это практичный, питательный и экономичный способ наслаждаться полезной пищей круглый год. Выбирая варианты, консервированные в воде или собственном соку, и включая их в свой рацион, вы сможете воспользоваться удобством долгого хранения и использования без ущерба для здоровья. Добавляете ли вы их в смузи, салаты или едите в качестве закуски, консервированные фрукты — это отличный способ обеспечить достаточное количество питательных веществ в вашем рационе, поддерживая общее здоровье и благополучие, подытожила Берджесс.

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