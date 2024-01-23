Археологи нашли уникальный нож: на нем нанесены самые древние в Дании руны (фото)

Датские археологи обнаружили уникальный артефакт — нож с рунической надписью, датируемой 150 годом н. э. Если ее расшифровать, то получится слово "hirila", что переводится с древнескандинавского как "маленький меч".

Археологи из Музея Оденсе в Дании обнаружили небольшой нож с надписью, которому почти 2000 лет. Эта находка является древнейшей рунической надписью, когда-либо обнаруженной в Дании, и проливает свет на раннее использование письменности в скандинавском регионе, пишет Arkeonews.

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Железный нож длиной 8 см нашли под остатками захоронения с урной в небольшом могильнике на острове Фюн, к востоку от Оденсе. Эксперты определили, что он датируется примерно 150 годом нашей эры, что делает его невероятной реликвией из прошлого.

Надпись на ноже состоит из пяти символов, каждый высотой около 0,5 см, которые сопровождаются тремя углублениями. Если их расшифровать, то получится слово "hirila", что переводится с древнескандинавского как "маленький меч".

Надпись на ноже состоит из пяти символов, каждый высотой около 0,5 см, которые сопровождаются тремя углублениями Фото: Jakob Bond/Museum Odense

Значение этого открытия заключается не только в возрасте надписи, но и в том, что в ней использован древнейший из известных рунических алфавитов. Якоб Бонде, куратор и археолог, стоящий за находкой, описывает ее как получение записки из прошлого, предлагающей взглянуть на развитие древнейшего скандинавского языка.

Сначала артефакт приняли за обычный нож, но секрет раскрылся после того, как консерваторы почистили его. Лисбет Имер, рунолог из Национального музея Дании, отмечает редкость находок таких древних рун, как на этом ноже.

Она считает это открытие уникальной возможностью углубиться в древнейшую письменность Дании и получить представление о языке, на котором разговаривали 2 тысячи лет назад. Во времена, когда грамотность не была распространенной, умение читать и писать придавало особого статуса и власти, а переписчики формировали небольшую интеллектуальную элиту.

Начиная со 2 февраля, нож будет выставлен на всеобщее обозрение в Музее Оденсе в Мётергаардене, где посетители смогут увидеть этот памятник древнего прошлого Дании. Эта находка не только обогащает наше понимание древнейшей письменности, но и подчеркивает значение грамотности в железном веке, предлагая уникальное окно в интеллектуальную элиту того времени.

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