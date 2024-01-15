Таинственный клад Кнаресборо: изученные артефакты создали еще больше вопросов для ученых (фото)

В Йоркширском музее хранится клад Кнаресборо — комплекс из позднеримских металлических изделий, которые музею подарил торговец Томас Готт в 1864 году. Однако артефакты до недавнего времени не исследовали.

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Клад Кнаресборо, найденный в 1864 году, долгое время оставался неисследованным и вызывал дебаты среди экспертов. Недавно, Джессика Де Масо, студентка археологии Ньюкаслского университета, возглавила первое комплексное исследование позднеримских изделий в рамках своей магистерской работы, пишет Arkeonews.

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Предметы, которые сейчас выставлены в Йоркширском музее, подарил в 1864 году Томас Готт, торговец железными изделиями и член городского совета, проживавший в Кнаресборо. Однако, Готт был немногословен относительно точного места находки, что вызвало дискуссии среди экспертов.

Исследования Джессики и ее коллег из Университета Ньюкасла свидетельствуют о том, что клад, вероятно, происходит из болотистой местности вблизи Фарнема, в долине Моубрей, к северу от Кнаресборо. Значение региона в римский период, с главными дорогами и богатыми виллами, намекает на возможную связь между кладом и этими богатыми поселениями.

Большая рифленая чаша из клада Кнаресборо Фото: Yorkshire Museum

Что делает клад Кнаресборо действительно исключительным, так это то, что это единственный пример позднеримского клада такого типа, найденный в Британии в болоте или трясине. Причина, почему эти предметы оставили в болоте, остается загадкой, хотя подобная практика из ритуальных или защитных соображений существовала и в других частях Римской империи.

Исследовательская группа обнаружила, что уцелевшая коллекция, преимущественно изготовленная из бронзы, включает уникальные предметы, такие как большая рифленая чаша и бронзовая ручка для сосуда с характерным упором. Эти предметы, которые после полировки напоминают золото, вероятно, должны были поражать гостей на римских пирах, демонстрируя определенный уровень богатства.

Рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил состав древних сплавов, обнаружив на многих предметах следы древнего ремонта, что подчеркивает ценность материала, из которого они изготовлены.

Некоторые предметы из сокровища утрачены, поскольку их переплавили в литейной Готта. Несмотря на эти потери, уцелевшая коллекция дает редкое представление о позднеримском металлическом мастерстве.

В 2017 году Йоркширский музей начал исследовательскую инициативу "Старые коллекции, новые вопросы", поставив сокровище Кнаресборо в центр внимания. Джессика Де Масо, ныне археолог в Соединенных Штатах, воспользовалась возможностью изучить сокровище во время обучения на магистерской программе по археологии в Университете Ньюкасла.

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