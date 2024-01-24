Что за узоры видны с закрытыми глазами: ученые объяснили распространенный феномен

Исследователи говорят, что в большинстве случаев не стоит переживать.

Когда вы закрываете или открываете свои глаза в очень темной комнате, иногда, перед глазами плывут различные узоры или даже вспышки, пишет IFLScience.

В некоторых случаях такой эффект может быть признаком заболевания, и если он появляется постоянно и становится сильнее, тогда стоит обратиться к врачу. Но большинство людей испытывают безобидные зрительные галлюцинации с закрытыми глазами, что является результатом нормального функционирования глаз.

Подобные зрительные иллюзии называются фосфенами – это зрительное ощущение, возникающее у человека при отсутствии действия света на глаз.

"Дело в том, что наши глаза не выключаются в темноте, а вместо этого создают слабые внутренние сигналы, которые имитируют свет. Такие сигналы на постоянной основе производятся клетками в задней части глаз", — говорит ученый из Технологического университета Квинсленда Катрина Шмид.

"Вихри и волны, которые мы можем наблюдать, создаются изменениями в активности этих клеток. Узоры даже могут быть разноцветными, потому как клетки в глазах, которые определяют цвет, также активны в этот момент. Все эти сигналы передаются в мозг, который пытается интерпретировать случайную информацию. Мозг не знает, что эта информация было получена не от реального света, поэтому мы видим цветные огни или узоры, которых на самом деле нет", — подытожила Шмид.

Несмотря на то, что данный эффект широко распространен среди здоровых людей, он также может свидетельствовать о проблемах с сетчаткой, неврологических заболеваниях или о том, что вы слишком сильно натерли глаза.

"Если иллюзии, которые вы обычно видели, изменились в последнее время, а узоры стали более заметными и стойкими, тогда стоит обратиться к врачу", — предупреждает эксперт.

Напомним, врач рассказал об уникальной особенности наших глаз. Зрение некоторых людей обладает уникальной способностью, позволяющей им управлять аспектами нашей сенсорной системы по желанию.

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