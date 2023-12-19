Самая бесполезная способность в мире: врач рассказал об уникальной особенности наших глаз

Зрение некоторых людей обладает уникальной способностью, позволяющей им управлять аспектами нашей сенсорной системы по желанию.

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Некоторые люди могут размывать зрение по своему желанию, почти как волшебный фокус. Оказывается, эта странная на первый взгляд способность связана с крошечной мышцей в наших глазах, которая называется цилиарной мышцей. Эта мышца играет ключевую роль в том, как мы фокусируем взгляд. Когда она сокращается, то изменяет форму хрусталика глаза, делая его более круглым, что позволяет нам видеть предметы более четко. Но когда она расслабляется, хрусталик уплощается, и наше зрение становится размытым, пишет IFLScience.

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Интересно, что многие из нас практикуют эту способность подсознательно, когда фокусируются на объектах на разных расстояниях, но некоторые люди обладают уникальной способностью расслаблять цилиарную мышцу добровольно, в результате чего их зрение расплывается по команде. Доктор Каран Радж шутливо называет это "самой бесполезной суперспособностью в мире". Однако прежде чем вы броситесь осваивать этот трюк, важно отметить, что чрезмерное увлечение им — не самая лучшая идея. По словам доктора Раджа, чрезмерное использование этой способности может привести к зрительному напряжению и усталости. Постоянное переключение между сфокусированным и несфокусированным состоянием может привести к чрезмерной нагрузке на цилиарную мышцу и другие компоненты механизма фокусировки глаза. Это может привести к нарушению нормального зрения, в том числе того, как наши два глаза работают вместе и согласовываются друг с другом.

Эта необычная способность — не единственный интригующий зрительный феномен. Знаете ли вы, что около 76 % людей сталкиваются с "поплавками"? Это небольшие теневые фигуры, которые перемещаются по полю зрения и часто видны на ярком фоне, например на чистом небе или белом экране. Их официальное название — Muscae volitantes, что в переводе с латыни означает "летающие мухи". Несмотря на то, что они похожи на насекомых, на самом деле это вовсе не насекомые. Как объясняют ученые, мушки — это крошечные частицы, кусочки ткани, эритроциты или сгустки белка — плавающие в стекловидном теле, гелеобразном веществе внутри глаза.

Эти захватывающие нюансы нашего тела напоминают нам о разнообразных и сложных способах, с помощью которых мы воспринимаем мир. Они подчеркивают сложные и часто игнорируемые механизмы, лежащие в основе такого обыденного явления, как зрение. Хотя некоторые аспекты нашего зрительного восприятия, например способность размывать зрение по команде, могут показаться тривиальными, они подчеркивают уникальность человеческих глаз и чудеса наших сенсорных систем.

Ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Также Фокус писал о том, что согласно ученым, очки, защищающие от искусственного синего света бесполезны. Популярные очки и линзы, сулящие оградить наши глаза от пагубного влияния синего спектра, в краткосрочной перспективе оказались абсолютно неэффективными.

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