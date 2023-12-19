Найнепотрібніша здатність у світі: лікар розповів про унікальну особливість наших очей

Зір деяких людей має унікальну здатність, що дає їм змогу керувати аспектами нашої сенсорної системи за бажанням.

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Деякі люди можуть розмивати зір за своїм бажанням, майже як чарівний фокус. Виявляється, ця дивна на перший погляд здатність пов'язана з крихітним м'язом у наших очах, що називається циліарним м'язом. Цей м'яз відіграє ключову роль у тому, як ми фокусуємо погляд. Коли він скорочується, то змінює форму кришталика ока, роблячи його більш круглим, що дає нам змогу бачити предмети чіткіше. Але коли він розслабляється, кришталик сплощається, і наш зір стає розмитим, пише IFLScience.

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Цікаво, що багато хто з нас практикує цю здатність підсвідомо, коли фокусується на об'єктах на різних відстанях, але деякі люди володіють унікальною здатністю розслабляти циліарний м'яз добровільно, внаслідок чого їхній зір розпливається за командою. Доктор Каран Радж жартівливо називає це "найнепотрібнішою суперздатністю у світі". Однак перш ніж ви кинетеся освоювати цей трюк, важливо зазначити, що надмірне захоплення ним — не найкраща ідея. За словами доктора Раджа, надмірне використання цієї здатності може призвести до зорового напруження і втоми. Постійне перемикання між сфокусованим і несфокусованим станом може призвести до надмірного навантаження на циліарний м'яз та інші компоненти механізму фокусування ока. Це може призвести до порушення нормального зору, зокрема того, як наші два ока працюють разом і узгоджуються одне з одним.

Ця незвичайна здатність — не єдиний інтригуючий зоровий феномен. Чи знаєте ви, що близько 76 % людей стикаються з "поплавками"? Це невеликі тіньові фігури, які переміщаються по полю зору і часто помітні на яскравому тлі, наприклад на чистому небі або білому екрані. Їхня офіційна назва — Muscae volitantes, що в перекладі з латині означає "літаючі мухи". Незважаючи на те, що вони схожі на комах, насправді це зовсім не комахи. Як пояснюють учені, мушки — це крихітні частинки, шматочки тканини, еритроцити або згустки білка, що плавають у склоподібному тілі, гелеподібній речовині всередині ока.

Ці захопливі нюанси нашого тіла нагадують нам про різноманітні та складні способи, за допомогою яких ми сприймаємо світ. Вони підкреслюють складні й часто ігноровані механізми, що лежать в основі такого буденного явища, як зір. Хоча деякі аспекти нашого зорового сприйняття, як-от здатність розмивати зір за командою, можуть здатися тривіальними, вони підкреслюють унікальність людських очей і чудеса наших сенсорних систем.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.