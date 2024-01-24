В зоне риска глаза, уши и зубы. У ши-цу есть "ахиллесова пята", и не одна: названы уязвимые точки

Новое исследование может вызвать тревогу у владельцев собак этой породы — ученые назвали самые уязвимые места животных.

С большими глазами и длинной роскошной шерстью ши-тцу являются одной из самых популярных пород собак в мире. Однако новое исследование британских ученых может вызвать тревогу у владельцев ши-тцу, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ветеринары Королевского ветеринарного колледжа (RVC) составили список наиболее распространенных заболеваний этой породы: в зоне риска оказались глаза, уши и зубы. Результаты исследования также обнаружили, что ши-тцу предрасположены к ряду неприятных заболеваний, в ом числе заболеваниям зубов и ушей, а также закупорке анального мешка.

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П словам ведущего автора статьи, доктора Фионы Дейл, основные заболевания породы аналогичны тем, которые обычно наблюдаются у собак в целом. Однако ши-тцу также является брахицефальной породой, а потому подвергается серьезному риску проблем с глазами и дыханием.

В ходе исследования команда проанализировала клинические данные 11 082 представителей этой породы, собранные британскими ветеринарами по всей стране. Результаты исследования свидетельствуют о том, что проблемы с зубами являются распространенным расстройством у ши-тцу — встречается у 9,5% собак. Более того, ученые обнаружили, что это заболевание наиболее распространено среди пожилых животных.

Авторы исследования также отмечают, что проблемы с зубами и деснами могут перерасти в другие заболевания, например, в болезни почек и сердца. Ветеринары также назвали основные симптомы стоматологических проблем у ши-тцу:

неприятный запах изо рта;

трудности во время приема пищи;

потеря веса;

шатающиеся или сломанные зубы.

Если вы заметите какие-либо из этих симптом у вашего питомца, ученые советуют незамедлительно обратиться за консультацией к ветеринару.

Однако стоматологические проблемы не единственная "ахиллесова пята" у ши-тцу. Наиболее распространенными также считаются:

защемление анального мешка — 7,4%;

заболевания ушей — 5,5%;

наружный отит или воспаление слухового прохода — 4,7%;

рвота — 4,4%;

пупочные грыжи — 3,9%.

Исследование также показало, что средний возраст смерти ши-тцу составил 12,7 лет, при этом средний возраст собак в Великобритании в целом немного меньше — 11,2 года. Любопытным также оказалось то, что несмотря на наличие плоской морды, общее состояние здоровья ши-тцу казалось таким же, как и у пород с неплоской мордой — вероятно, строение лица не столь серьезно влияет на здоровье собак.

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