Крошки с большим сердцем. 7 самых маленьких пород собак

Одна из пород была официально зарегистрирована только в прошлом году.

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Сегодня в мире насчитывается около 400 пород собак, и с каждым годом эта цифра растет. Животные отличаются по внешнему виду, характеристикам, темпераменту и еще множеству показателей. Если ранее мы писали о самых опасных породах, то теперь предлагаем узнать о самых маленьких представителях собачьего семейства, по версии издания Нowstuffworks. Таких животных заводят чаще всего те, кому нужен компаньон, которого можно брать с собой в путешествия, носить в сумочке или в руках. Они небольшого размера, но их любви с лихвой хватит на "своего" человека. Еще один существенный плюс – продолжительность жизни. Как правило, малыши живут в среднем от 12 до 14 лет, что дольше, чем у многих крупных собак.

Чихуахуа

Чихуахуа считается самой маленькой породой собак в мире. Их максимальный вес – 2, 7 кг при росте 23 см. Такие собаки категорически противопоказаны в семьях, где есть маленькие и любопытные дети, неравнодушные к животным. Дело в том, что чихуахуа обладают тонким скелетом и склонны к травмам, если с ними обращаться неосторожно. У представителей этой породы либо короткая, либо длинная шерсть, но у всех характерные и настороженные уши и большие глаза. Окрас – от черного до белого и от ярко-рыжего до коричневого и даже микса. Своим названием порода обязана месту возникновения: Чиуауа, Мексика. Тем не менее существует множество альтернативных теорий происхождения, некоторые считают, что крошечные собаки были привезены с Мальты испанскими конкистадорами или впервые были замечены в Китае.

[ + – ] Чихуахуа Фото: Getty Images

Русский той-терьер

В 2022 году Американский клуб собаководов (AKC) признал русского той-терьера, присвоив ему официальный статус породы. У этих животных может быть как короткая, так и длинная шерсть, а наиболее во внешности выделяются большие стоячие уши с длинной шелковистой шерстью. Для них также характеры круглые глаза и точеный нос. Русские той-терьеры вырастают до 28 сантиметров, а их вес не превышает 3 кг. Несмотря на маленький размер, эти собаки обладают недюжинным интеллектом и хорошо поддаются дрессировке.

Окрас русского той-терьера варьируется от красивого лисьего красного соболя и коричневого до черно-подпалого.

[ + – ] Русский той-терьер Фото: Getty Images

Мальтийская болонка

Этих крошечных белых собак с длинной белой шерстью, похожих на облако, сложно не заметить, где бы они не появились. Собаки весом до 3,17 кг и ростом до 23 см привлекают взгляды не только роскошным мехом, но и своими обсидиановыми глазами и черными, словно уголки, носами. Аристократы Римской империи считали этих собак символом статуса и богатства, обеспечивая им такие условия жизни, о которых рядовой подданный и мечтать не мог

Со временем "цветовой ряд" мальтийских болонок расширился. Сегодня, кроме молочно-белых собак, есть животные с мехом белого и лимонного или бело-коричневого цвета. Несмотря на утонченный внешний вид, мальтийские болонки – выносливые собаки, из которых получаются отличные сторожевые псы и искусные спортсмены, которые часто участвуют в соревнованиях. Стоит помнить, что эти собаки очень громко лают. Это не очень удобно для тех, у кого чуткий сон, но именно это свойство делает болонок отличными сторожами.

[ + – ] Мальтийская болонка Фото: Getty Images

Померанский шпиц

Своим названием померанский шпиц обязан региону, где возникла порода, а именно в северо-восточной Европе на территории современной Польши и западной Германии. Помс, как их часто называют, стал популярным как любимое домашнее животное английской королевы Виктории (1819-1901), а вскоре мода на этих крошек с роскошной пушистой шерстью распространилась среди аристократов.

Мало кто знает, что померанский шпиц с мордочкой, похожей на лисью, – миниатюрный потомок пород собак-шпицев, когда-то разводившихся для работы на снегу, таких как акита, аляскинский маламут и самоед. Вес собаки составляет от 2,7 до 3,17 кг, а рост – до 28 см. Окрас шерсти – черный, белый, красный, оранжевый, тигровый и их вариации. Шпицы отличаются не только дружелюбным характером, но и любознательностью, так что с ними никогда не будет скучно.

[ + – ] Померанский шпиц Фото: Getty Images

Ши-тцу

Ши-тцу одна из древнейших пород собак родом из Китая. В 1653 году тибетский далай-лама подарил китайскому императору несколько собак ши-тцу, а тот вскоре превратил породу в запретную, принадлежащую исключительно императорской семье. В качестве подарка император иногда дарил ши-тцу самым высокопоставленным чиновникам. Если же эти собаки доставались людям незаконным путем, то таких людей казнили. В переводе название породы звучит как "собачка-красавица", по имени красавицы Си Ши, одной из Четырех великих красавиц Древнего Китая. Порода в основном содержалась за дворцовыми стенами до 1930-х годов, когда заводчики в Китае и Англии впервые вырастили их карманные популяции. Весом 7 кг и ростом до 28 сантиметров, эти красивые длинношерстные собаки с большими, выразительными глазами и озорным характером очень популярны в семьях.

[ + – ] Ши-тцу Фото: Getty Images

Йоркширский терьер

Несмотря на небольшие размеры (вес чуть больше 3 кг и рост 20 см), йоркширские терьеры обладают очень смелым характером и может постоять за своего хозяина. Йорки очень ласковы и игривы, любят быть в центре внимания и чтобы их носили на руках. Порода изначально была выведена в Англии для охоты на грызунов, однако благодаря своей внешности они очень скоро стали домашними любимцами. Йорки не любят холода, поэтому осенью и зимой нуждаются в одежде.

[ + – ] Йоркширский терьер Фото: Getty Images

Японский хин

Японский хин – порода декоративных собак, выведенная в Японии, первая не коренная японская порода, получившая международное признание. Берет свою родословную от тибетских спаниелей, но современный хин также родственно связан с пекинесом и кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Считается, что порода возникла более 1000 лет назад, но впервые была признана Американским клубом собаководства в 1888 году. Это очень уравновешенные, дружелюбные и сообразительные собаки, вес которых составляет от 1,4 до 4 кг, а средний рост – 28 см. У представителей этой породы длинная гладкая шерсть, гладкая и блестящая, с черно-белым, лимонно-белым, соболиным и белым или тройным окрасом: черный, коричневый и белый. Японские хины имеют кошачьи повадки, висячие уши и чуть приплюснутую мордочку. Они любят проводить время на руках или коленях хозяина.

[ + – ] Семья собак породы японский хин Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал, какая порода собак самая умная.