Ученые назвали самую умную породу собак

Эту породу отличают хорошая память, быстрая реакция и острый ум.

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Ученые из Хельсинкского университета поставили перед 1002 собаками 13 разных пород серию задач, посвященных когнитивным особенностям и поведению, в результате чего им удалось определить самую умную породу в мире, пишет Вrussels Тimes.

Во всех тестах и задачах абсолютным лидером стала бельгийская овчарка малинуа (или мехелаар).

По словам ветеринара Барта Стегена, у него такой результат совершенно не вызывает удивления.

"С точки зрения познания выделяются две породы: малинуа и бордер-колли. Обе породы изначально использовались на фермах, чтобы пасти стада. Это требует самоконтроля. Десятилетия естественного отбора только укрепили этот самоконтроль", – подчеркнул он.

[ + – ] Малинуа – самые популярные собаки в полиции Фото: Getty Images

Стеген добавил, что именно из-за таких качеств малинуа является одной из популярнейших в мире полицейских собак:

"Их когнитивные качества облегчают их дрессировку. Кроме того, у них хорошо развито обоняние, лучше, чем у бордер-колли".

Среди других лидеров рейтинга самых умных собак – лабрадор и золотистый ретривер. Особенно они преуспели в интерпретации человеческих жестов.

Ветеринар объяснил, что они социально адаптированы и "поскольку они немного менее умны, они менее заинтересованы в изучении всевозможных вещей. Это обычно делает их хорошей семейной собакой".

Ранее Фокус рассказывал о том, какие породы собак чаще всего расстраивают своих хозяев "неправильным" поведением. По словам кинолога, это связано с изначально неверными ожиданиями от этих животных, которые были выведены не для домоседства, а для работы в поле.