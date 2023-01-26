Ученые назвали самую умную породу собак
Эту породу отличают хорошая память, быстрая реакция и острый ум.
Ученые из Хельсинкского университета поставили перед 1002 собаками 13 разных пород серию задач, посвященных когнитивным особенностям и поведению, в результате чего им удалось определить самую умную породу в мире, пишет Вrussels Тimes.
Во всех тестах и задачах абсолютным лидером стала бельгийская овчарка малинуа (или мехелаар).
По словам ветеринара Барта Стегена, у него такой результат совершенно не вызывает удивления.
"С точки зрения познания выделяются две породы: малинуа и бордер-колли. Обе породы изначально использовались на фермах, чтобы пасти стада. Это требует самоконтроля. Десятилетия естественного отбора только укрепили этот самоконтроль", – подчеркнул он.
Стеген добавил, что именно из-за таких качеств малинуа является одной из популярнейших в мире полицейских собак:
"Их когнитивные качества облегчают их дрессировку. Кроме того, у них хорошо развито обоняние, лучше, чем у бордер-колли".
Среди других лидеров рейтинга самых умных собак – лабрадор и золотистый ретривер. Особенно они преуспели в интерпретации человеческих жестов.
Ветеринар объяснил, что они социально адаптированы и "поскольку они немного менее умны, они менее заинтересованы в изучении всевозможных вещей. Это обычно делает их хорошей семейной собакой".
Ранее Фокус рассказывал о том, какие породы собак чаще всего расстраивают своих хозяев "неправильным" поведением. По словам кинолога, это связано с изначально неверными ожиданиями от этих животных, которые были выведены не для домоседства, а для работы в поле.