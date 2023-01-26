Учені назвали найрозумнішу породу собак

Цю породу відрізняють гарна пам'ять, швидка реакція та гострий розум.

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Учені з університету Хельсінкі поставили перед 1002 собаками 13 різних порід серію завдань, присвячених когнітивним особливостям і поведінці, в результаті чого їм вдалося визначити найрозумнішу породу в світі, пише Вrussels Тimes.

У всіх тестах і завданнях абсолютним лідером стала бельгійська вівчарка малінуа (або мехелар).

За словами ветеринара Барта Стегена, у нього такий результат не викликає подиву.

"Із точки зору пізнання виділяються дві породи: малінуа та бордер-коллі. Обидві породи спочатку використовувалися на фермах, щоб пасти стада. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише зміцнили цей самоконтроль", — наголосив він.

[ + – ] Малінуа — найпопулярніші собаки в поліції Фото: Getty Images

Стеген додав, що саме через такі якості малінуа є однією з найпопулярніших у світі поліцейських собак:

"Їхні когнітивні якості полегшують їх дресирування. Крім того, у них добре розвинений нюх, краще, ніж у бордер-коллі".

Серед інших лідерів рейтингу найрозумніших собак — лабрадор і золотистий ретривер. Особливо вони досягли успіху в інтерпретації людських жестів.

Ветеринар пояснив, що вони соціально адаптовані, і "оскільки вони трохи менш розумні, вони менш зацікавлені у вивченні всіляких речей. Це зазвичай робить їх гарними сімейними собаками".

Раніше Фокус розповідав про те, які породи собак найчастіше засмучують своїх господарів "неправильною" поведінкою. За словами кінолога, це пов'язано з невірними очікуваннями від цих тварин, які були виведені не для домосідства, а для роботи в полі.