Крихітки з великим серцем. 7 найменших порід собак

Одна з порід була офіційно зареєстрована лише торік.

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Сьогодні у світі налічується майже 400 порід собак і з кожним роком ця цифра росте. Тварини відрізняються на вигляд, характеристиками, темпераментом і ще безліччю показників. Якщо раніше ми писали про найнебезпечніші породи, то тепер пропонуємо дізнатися про найменших представників собачої родини, за версією видання Нowstuffworks. Таких тварин заводять найчастіше ті, кому потрібен компаньйон, котрого можна брати із собою у подорожі, носити у сумочці чи в руках. Вони невеликого розміру, але їхнього кохання з лишком вистачить на "свою" людину. Ще один суттєвий плюс – тривалість життя. Як правило, малюки живуть здебільшого від 12 до 14 років, що довше, ніж у багатьох великих собак.

Чихуахуа

Чихуахуа вважається найменшою породою собак у світі. Їхня максимальна вага – 2, 7 кг при рості 23 см. Такі собаки категорично протипоказані в сім'ях, де є маленькі та цікаві діти, небайдужі до тварин. Справа в тому, що чихуахуа мають тонкий скелет і схильні до травм, якщо з ними поводитися необережно. У представників цієї породи або коротка, або довга шерсть, але в усіх характерні та насторожені вуха та великі очі. Забарвлення – від чорного до білого та від яскраво-рудого до коричневого і навіть міксу. Своєю назвою порода завдячує місцю виникнення: Чіуауа, Мексика. Тим не менш, існує безліч альтернативних теорій походження, деякі вважають, що крихітні собаки були привезені з Мальти іспанськими конкістадорами або вперше були помічені в Китаї.

[ + – ] Чихуахуа Фото: Getty Images

Російський той-тер'єр

У 2022 році Американський клуб собаківників (AKC) визнав російського той-тер'єра, надавши йому офіційного статусу породи. У цих тварин може бути як коротка, так і довга шерсть, а найбільше на вигляд виділяються великі стоячі вуха з довгою шовковистою шерстю. Для них також характерні круглі очі та точений ніс. Російські той-тер'єри виростають до 28 сантиметрів, а їх вага не перевищує 3 кг. Незважаючи на маленький розмір, ці собаки мають незвичайний інтелект і добре піддаються дресируванню.

Забарвлення російського той-тер'єра варіюється від красивого лисячого червоного соболя і коричневого до чорно-підпалого.

[ + – ] Російський той-тер'єр Фото: Getty Images

Мальтійська болонка

Цих крихітних білих собак із довгою білою шерстю, схожих на хмару, важко не помітити, де б вони не з'явилися. Собаки вагою до 3,17 кг і зростом до 23 см привертають погляди не лише розкішним хутром, а й своїми обсидіановими очима та чорними, немов куточки, носами. Аристократи Римської імперії вважали цих собак символом статусу та багатства, забезпечуючи їм такі умови життя, про які рядовий підданий і мріяти не міг

Згодом "колірний ряд" мальтійських болонок розширився. Сьогодні, окрім молочно-білих собак, є тварини з шерстю білого та лимонного чи біло-коричневого кольору. Незважаючи на витончений зовнішній вигляд, мальтійські болонки – витривалі собаки, з яких виходять чудові сторожові пси та майстерні спортсмени, які часто беруть участь у змаганнях. Варто пам'ятати, що ці собаки дуже гавкають. Це не дуже зручно для тих, у кого чуйний сон, але саме ця властивість робить болонок чудовими сторожами.

[ + – ] Мальтійська болонка Фото: Getty Images

Померанський шпіц

Своєю назвою померанський шпіц завдячує регіону, де виникла порода, а саме у північно-східній Європі на території сучасної Польщі та західної Німеччини. Помс, як їх часто називають, став популярним як улюблена домашня тварина англійської королеви Вікторії (1819-1901), а незабаром мода на цих крихт із розкішною пухнастою шерстю поширилася серед аристократів.

Мало хто знає, що померанський шпіц із мордочкою, схожою на лисячу, – мініатюрний нащадок порід собак-шпіців, які колись розводилися для роботи на снігу, таких як акіта, аляскинський маламут та самоїд. Вага собаки становить від 2,7 до 3,17 кг, а зріст – до 28 см. Забарвлення шерсті – чорне, біле, червоне, помаранчеве, тигрове та їх варіації. Шпиці відрізняються не тільки доброзичливим характером, а й допитливістю, тож із ними ніколи не буде нудно.

[ + – ] Померанський шпіц Фото: Getty Images

Ши-цу

Ши-цу одна із найдавніших порід собак родом із Китаю. У 1653 році тибетський далай-лама подарував китайському імператору кілька собак ши-цу, а той незабаром перетворив породу на заборонену, що належить виключно імператорській сім'ї. Як подарунок імператор іноді дарував ши-цу найвищим чиновникам. Якщо ці собаки діставалися людям незаконним шляхом, то таких людей страчували. У перекладі назва породи звучить як "собачка-красуня", на ім'я красуні Сі Ши, однієї з Чотирьох великих красунь Стародавнього Китаю. Порода переважно містилася за палацовими стінами до 1930-х років, коли заводчики в Китаї та Англії вперше виростили їхні кишенькові популяції. Вагою 7 кг і зростом до 28 сантиметрів, ці красиві довгошерсті собаки з великими, виразними очима та пустотливим характером дуже популярні в сім'ях.

[ + – ] Ши-цу Фото: Getty Images

Йоркширський тер'єр

Незважаючи на невеликі розміри (вага трохи більше 3 кг і зріст 20 см), йоркширські тер'єри мають дуже сміливий характер і можуть постояти за свого господаря. Йорки дуже лагідні та грайливі, люблять бути в центрі уваги і щоб їх носили на руках. Порода спочатку була виведена в Англії для полювання на гризунів, проте завдяки своїй зовнішності вони незабаром стали домашніми улюбленцями. Йорки не люблять холод, тому восени та взимку потребують одягу.

[ + – ] Йоркширський тер'єр Фото: Getty Images

Японський хін

Японський хін — порода декоративних собак, виведена в Японії, перша не корінна японська порода, що отримала міжнародне визнання. Бере свій родовід від спаніелів Тибету, але сучасний хін також споріднено пов'язаний з пекінесом і кавалер-кінг-чарльз-спанієлем. Вважається, що порода виникла понад 1 000 років тому, але вперше була визнана Американським клубом собаківництва у 1888 році. Це дуже врівноважені, доброзичливі та кмітливі собаки, вага яких становить від 1,4 до 4 кг, а середній зріст – 28 см. У представників цієї породи довга гладка шерсть, гладка та блискуча, з чорно-білим, лимонно-білим, соболиним та білим або потрійним забарвленням: чорний, коричневий і білий. Японські хіни мають котячі звички, висячі вуха і трохи плескату мордочку. Вони люблять проводити час на руках чи колінах господаря.

[ + – ] Сім'я собак породи японський хін Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яка порода собак найрозумніша.