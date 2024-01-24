Наконец-то найдены могилы отца, брата и сына Александра Македонского: где они находятся (фото)

Раскопанные в 1977 году, эти могилы, которые сейчас являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, были предметом научных споров.

После многих лет дебатов и разногласий исследователи успешно идентифицировали лиц, похороненных в трех древних гробницах, связанных с семьей Александра Македонского. Расположенные в Большом кургане Вергина на севере Греции, эти могилы содержат останки отца, мачехи, сводных братьев и сестер и сына Александра, а также доспехи и личные вещи самого Александра, пишет IFLScience.

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Раскопанные в 1977 году, эти захоронения, которые сейчас являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, были предметом научных споров. Однако, несмотря на то, что никогда не существовало сомнений в том, что захороненные кости принадлежали близким родственникам Александра, ученые почти полвека спорили о том, кто именно лежит в каждой могиле.

Чтобы выяснить, кто есть кто, авторы исследования соединили остеологический анализ, макрофотографии, рентгеновские снимки и анатомические вскрытия древних останков с историческими источниками из античного прошлого.

Фото: Википедия

Исследование показало, что в Гробнице І находились кости мужчины с травмой колена, женщины и новорожденного младенца, которому на момент смерти было всего несколько дней или недель. Специалисты утверждают, что мужчина — это царь Македонии Филипп II, отец Александра, известный своей характерной хромотой. Малый возраст младенца совпадает с историческими данными об убийстве Филиппа в 336 году до н. э., организованном его предыдущей женой Олимпиадой, матерью Александра.

Вопреки предыдущим представлениям о том, что Филипп II мог находиться в Гробнице II, это исследование исключает такую возможность из-за отсутствия младенца и отсутствия признаков физической травмы на скелете мужчины. Зато Гробница II идентифицируется как место упокоения Адеи Эвридики, "женщины-воина" и жены сводного брата Александра, царя Арридея, на основе скелетных свидетельств о чрезмерной езде верхом на лошади.

"Благодаря древним изображениям и описаниям, некоторые ученые предположили, что некоторые предметы в Гробнице II, такие как доспехи, принадлежали Александру Македонскому, что возможно только в том случае, если это гробница Арридея, а не Филиппа II", — пишут авторы исследования.

А потому эти останки определяют как останки "гораздо менее значительного брата Александра" и его довольно важной жены-воина. Наконец, авторы исследования не находят причин ставить под сомнение давнее предположение, что Гробница III содержит останки Александра IV, сына-подростка Александра Македонского.

"Эти выводы опровергают традиционные предположения о том, что Гробница II принадлежит Филиппу II", — говорят они.

Ранее Фокус писал, что ученые снова нашли гробницу бронзового века на побережье Ирландии, которая считалась утерянной почти 200 лет.

Также мы писали о массивных укреплениях, найденных вокруг оазиса Хайбар в Аравийской пустыне. Ученые считают, что стены были построены в бронзовом веке, однако точное назначение остается неизвестным.