Портят "вечеринки" медведям. Снежного человека все чаще видят в местах скопления животных

Новое исследование обнаружило любопытную закономерность в сообщениях о появлении волосатого человекоподобного существа.

Десятилетиями люди по всему миру сообщают об удивительных встречах со снежным человеком — огромным двуногим волосатым существом, рост которого достигает от 1,8 до 2,7 метра. Несмотря на то, что наука не связывает сообщения о появлении бигфута с каким-либо загадочным существом, исследователи все еще пытаются разгадать эту тайну, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученый Фло Фоксон обратил внимание на то, что высота снежного человека в большинстве рассказов совпадает с высотой американских черных медведей (Ursus americanus), стоящих на задних лапах — их высота колеблется от 1,2 до 2 метров. Более того, он также заметил одну любопытную деталь — бигфуты непременно появляются в местах большого скопления медведей.

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По словам исследователя его работа вовсе не доказывает, что снежного человека не существует. Однако подтверждает идею о том, что большинство наблюдений бигфута на самом деле связанно с чем-то более обыденным.

В своей работе Фоксон использовал модель, учитывающую ряд факторов, а именно:

расположение популяций медведей;

лесные площади;

места появления снежного человека.

Исследование охватило территорию США и Канады и обнаружило любопытную корреляцию между появлением снежного человека и популяциями черных медведей. Результаты показывают, что количество случаев наблюдения снежного человека увеличивается на 4% на каждые 1000 черных медведей в определенном регионе. При этом на каждые 5000 черных медведей в 2006 году приходилась в среднем одна встреча с бигфутом.

В своей работе Фоксон использовал данные Организации полевых исследователей снежных людей, составляющей карты мест, где появлялись бигфуты. Автор исследования отмечает, при одновременном рассмотрении трех карт — медведей, снежных людей и лесных массивов — ассоциации становятся более очевидными.

Сообщения о снежном человеке (вверху слева), популяциях черного медведя (Ursus americanus) (вверху справа), популяции людей (внизу слева) и лесных массивах США и Канады (внизу справа) Фото: Journal of Zoology

Подобно другим "криптидам", например Лохнесскому чудовищу, энтузиасты снежного человека в значительной степени полагаются на рассказы "свидетелей", зернистые кадры или слепки следов. Однако за все это время ученые так и не смогли обнаружить веские доказательства того, что снежный человек действительно существует. Не найдено также и физических доказательств, например, костей, зубов или каких-либо других останков.

Все это, увы, не добавляет веры научному сообществу, а потому исследователи полагают, что медведи в действительности могут стать правдоподобным объяснением появления снежного человека. Фоксон также отмечает, что эти результаты являются предварительными, однако они важны для науки.

Ранее Фокус писал о том, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека.