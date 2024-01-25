Последние две самки на Земле. Ученые нашли способ спасти очень редкий вид носорогов

Исследователи считают, что спасти виды поможет ЭКО — первая в мире беременность носорога с помощью этого метода оказалась успешной.

Северные белые носороги оказались на волоске от тотального вымирания — во всем мире осталось всего две особи и обе они самки. Раньше представители этого вида встречались по всей Центральной Африке, однако браконьеры почти полностью уничтожили их — причиной стал спрос на рога носорога, пишет BBC.

В новом международном проекте Biorescue ученые работают над тем, чтобы спасти северных белых носорогов. Из-за отсутствия самцов ученые обратились к ЭКО. На первом этапе исследования команда успешно перенесла суррогатной матери созданный в лаборатории эмбрион носорога. На следующем этапе ученые планируют провести ЭКО самкам северных белых эмбрионов, надеясь, что это поможет спасти вид.

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По словам соавтора исследования, Сюзанны Хольце из Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница в Германии, который является частью проекта Biorescue, им с командой удалось первого успешного переноса эмбриона носорогу. Теперь команда полагает, что в дальнейшем им удастся использовать этот метод, чтобы спасти от вымирания северных белых носорогов, а в дальнейшем и другие виды.

Перенос эмбрионов был осуществлен с использованием суррогатной матери южного белого носорога Фото: Jan Zwilling

Из-за того, что в природе осталось лишь две самки, Наджин и ее дочь Фату, этот вид технически считается вымершим, так как животные попросту не способны к размножению. Однако теперь исследователи считают, что смогут изменить ситуацию.

Хольце отмечает, что свою работу они изначально начали с близкородственного вида — южных белых носорогов. Популяция этого вида насчитывает тысячи особей и его считают успешным природоохранным объектом. Впрочем, даже этому виду сегодня угрожает незаконная охота.

Команда отмечает, что реализация проекта заняла годы, ученые столкнулись с рядом сложностей, а также потребовалось 13 попыток ЭКО пока команда достигла успеха. Эмбрион был создан из яйцеклетки самки южного происхождения из зоопарка в Бельгии и оплодотворен спермой самца из Австрии. Далее его перенесли суррогатной самке южного белого носорога в Кении.

Самка успешно забеременела, однако за этим последовала трагедия: на 70 неделе беременности она умерла из-за заражения бактериями, обнаруженными в почве. Ученые сделали вскрытие и обнаружили, что в нее успешно развивался плод мужского пола ростом 6,5 см, эмбрион развивался хорошо и имел 95% шанс родиться живым и здоровым.

Беременная белая суррогатная мать с юга, к сожалению, умерла от инфекции, вызванной бактериями, обнаруженными в почве Фото: Jan Zwilling

Несмотря на трагедию, данный эксперимент показал, что метод сработал и беременность носорога с помощью ЭКО возможна. В общей сложности сегодня существует всего 30 таких эмбрионов, которые сегодня хранятся в жидком азоте.

Отметим, что все эмбрионы северных белых носорогов были созданы с использованием яйцеклеток, собранных у Фату, и спермы двух самцов, которая была собрана перед их смертью. Исследователи отмечают, что в будущем столкнуться с еще одной проблемой: ни одна из двух оставшихся самок южного белого носорога, увы, неспособна забеременеть из-за сочетания возраста и проблем со здоровьем. В результате ученым придется имплантировать эмбрион в матку суррогатной самке южного белого носорога.

Ранее подобная процедура никогда не проводилась между подвидами, однако ученые уверенные, что это сработает. Исследователи планируют провести ЭКО в ближайшие месяцы, чтобы детеныш выучить язык у двух последних самок и научиться у них, как себя вести.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые реконструировали геном шерстистого носорога: им помогли экскременты гиены.