Может ли мед испортиться: ученые объяснили, если ли у продукта срок годности

Исследователи говорят, что мед обладает уникальными свойствами, которые чаще всего препятствуют размножению бактерий.

Ученые решили объяснить, существует ли срок годности у меда и ответ на этот вопрос оказался неоднозначным, пишет IFLScience.

Фактически, в состав меда всходит 181 вещество, но по большей части он состоит из сахара и воды. Его состав различается также в зависимости от вида пчел, растений и даже погоды. Помимо того, что мед имеет умеренную кислотность, он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий.

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Итак, может ли испортиться мед? Ответ: не совсем. Если хранить мед правильно, то он может оставаться пригодным для употребления на протяжении долгого времени.

Мед производится в пчелой в медовом мешке или медовом желудке, и приобретает свой вкус в зависимости от типа цветка, откуда был собран нектар. Медовый мешок – это орган для транспортировки нектара или воды в улей. Далее пчела срыгивает нектар в процессе, который называется трофаллаксисом. После пчела начинает добавлять в нектар ферменты, преобразовывающий сахар, чтобы создать мед.

Также пчелы добавляют в мед фермент глюкозооксидаза, он превращает сахар в глюконовую кислоту, которая также образуется в перекись водорода. Присутствие последнего вещества делает мед отличным антибактериальным средством. Такой уникальный состав и низкое содержание воды делают мед невосприимчивым к росту бактерий и грибков. Кроме того, низкое содержание воды предотвращает брожение и распад меда.

Срок годности на упаковке меда обусловлен производственными требованиями, но есть некоторые факторы, которые могут испортить мед.

В мед не должна попадать влага, продукт необходимо хранить в герметичном контейнере в сухом месте, чтобы предотвратить контакт с влагой, которая способствует размножению бактерий.

Со временем мед также может кристаллизироваться, такое происходит когда разделяются вода и сахар. Процесс ускоряется, когда мед хранится при более низких температурах.

Напомним, ученые утверждают, что с древних пор мед был не просто лакомством. Психоделик, токсин, носитель биологического оружия и средство от морщин. С древних времен мед был не просто сладким лакомством.