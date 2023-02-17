Темная сторона Винни-Пуха. Ученые утверждают, что с древних пор мед был не просто лакомством

Психоделик, токсин, носитель биологического оружия и средство от морщин. С древних времен мед был не просто сладким лакомством.

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Когда мы думаем о потенциально токсичных веществах, обычно не приходит на ум лакомство, выбранное для главного героя одного из самых знаковых мультяшных персонажей в мире.

Любимая еда Винни-Пуха, мед, на самом деле широко известна своими сладкими свойствами и положительным воздействием на здоровье, пишет Science Nordic. Но, как оказалось, это сладкое вещество может превратиться в мощный психоделик и яд, из-за чего тяга медведя к меду кажется куда менее невинной.

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Что ищет Пух?

Тот факт, что мед может быть ядовитым, давно известен человечеству по сообщениям, относящимся примерно к 400 г. до н.э., когда греческий полководец Ксенофонт возвращался в Грецию после неудачной попытки свергнуть персидского царя в Вавилоне.

Когда его наемная армия наткнулась на дикие ульи в Северо-Восточной Анатолии, на территории современной Турции, солдаты начали лакомиться сотами. Вскоре они потеряли ориентацию и больше не могли стоять. Только через три дня они снова смогли встать на ноги, как будто испытали наркотическое опьянение.

Может ли быть так, что всеми любимый желтый медведь тайно ищет подобный опыт?

Цветы рододендрона рождают мощный психоделический трип

Даже сегодня мед, с которым столкнулся Ксенофонт, все еще производится медоносными пчелами в том же регионе. Там альтернативная медицина применяет мед для лечения гипертонии и сексуальной дисфункции, он также известен как галлюциногенный рекреационный наркотик.

Так называемый "бешеный мед" на самом деле получает свои свойства от растений Rhododendron ponticum и Rhododendron luteum, оба из которых вы можете увидеть на картинке ниже.

Эти рододендроны содержат грайанотоксины, которые попадают в мед, когда пчелы собирают нектар с их красочных цветков. Когда нейротоксичные грайанотоксины попадают в организм, они чрезмерно стимулируют центральную нервную систему.

[ + – ] Цветы видов рододендронов, содержащих грайанотоксины. а. Рододендрон понтийский б. Рододендрон желтый Фото: Chrumps/CC BY 3.0

Ощущение приятного головокружения

Как бы на вас подействовал граанотоксин, если бы вы решили попробовать этот "бешеный мед"? В зависимости от того, сколько вы осмелитесь взять, результаты могут различаться.

Потребление очень небольшого количества меда обычно дает опьяняющие эффекты, такие как ощущение приятного головокружения и расслабления.

Немного большее количество может привести к галлюциногенным переживаниям.

Мало что известно о точных требованиях к дозировке для достижения этой цели, но потребление до одной столовой ложки обычно не приводит к госпитализации.

Однако если вы решите усилить его еще больше, возможно, вы начнете испытывать то, что называется отравлением бешеным медом.

Более тысячи случаев за 30 лет

В период с 1984 по 2014 год было зарегистрировано 1 199 случаев отравления бешеным медом, в основном в Турции.

Около 75% пациентов определили количество проглоченного меда как 1-5 столовых ложек, что свидетельствует о том, что граанотоксин в меде может быть весьма мощным. Большинство оставшейся части пациентов, похоже, хотели еще более диких ощущений и принимали более 5 столовых ложек.

Если бы вы сами получили отравление бешеным медом, вы, вероятно, испытали бы головокружение, тошноту, рвоту, обмороки, помутнение зрения и, возможно, сердечные аритмии, такие как снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия) или даже полная атриовентрикулярная блокада.

Несмотря на меньший риск, вы также можете испытать спутанность сознания, одышку, плохой контроль мышц, потливость и двоение в глазах.

Легко лечить

К счастью, отравление бешеным медом обычно легко лечить с помощью 0,5-1 мг атропина и солевого настоя. Таким образом, в настоящее время это редко приводит к летальному исходу, и пациентов обычно выписывают из больницы через 24 часа.

Однако вполне вероятно, что случаи в более отдаленных районах не всегда могут иметь такой счастливый конец из-за отсутствия прямого доступа к больнице.

Древняя ловушка

Еще в 67 г. до н.э. римский полководец Помпей Великий и его армия потерпели поражение от местного племени под названием Гептакометы при переходе вдоль Черного моря, опять же в Северо-Восточной Анатолии.

Гептакометы ловко оставили чаши с безумным медом на дороге, чтобы римляне нашли их. Когда римские солдаты съели мед, они стали недееспособными, и гептакометы легко избавились от них.

Так что, возможно, вам стоит передумать в следующий раз, когда вы собираетесь принять банку меда от злонамеренного соседа.

[ + – ] Безумный мед употребляют не только те, кто гонится за галлюциногенными переживаниями. В 67 г. до н.э. племя также использовало его в качестве оружия в войне, чтобы победить римскую армию Фото: Pixabay

Мед как носитель биологического оружия

Помимо того, чтобы растение передает свои токсичные свойства, возможно также, что мед загрязняется другими путями.

Пример, когда мед становится токсичным из-за бактериальной споры, обычно остается неизвестным людям, пока у них не появится первый новорожденный ребенок.

Это связано с тем, что до тех пор они, вероятно, не были проинформированы о том, что новорожденным в возрасте до 12 месяцев рекомендуется вообще не давать мед. Причина в том, что споры бактерий Clostridium botulinum могут присутствовать в меде, поэтому его нельзя давать новорожденным.

Происходит из почвенной бактерии

Эта бактерия, обычно встречающаяся в почве по всему миру, вырабатывает нейротоксический ботулотоксин, который вы можете видеть на рисунке ниже.

Он предотвращает высвобождение нейромедиатора ацетилхолина из нервно-мышечных синапсов, вызывая вялый паралич с последующей дыхательной недостаточностью.

Если споры бактерий загрязняют мед и попадают внутрь, они находят путь в желудочно-кишечный тракт, прорастают, пытаются заселить желудочно-кишечный тракт, а затем вызывают редкое, но смертельное заболевание ботулизма пищевого происхождения после производства достаточного количества ботулинического токсина.

Особенно восприимчивы к этой болезни пищевого происхождения дети в возрасте до 12 месяцев. Это связано с тем, что у них незрелая иммунная система, относительно низкая кислотность желудочного сока (которая в противном случае препятствовала бы прорастанию спор) и уменьшенная бактериальная флора, чтобы конкурировать с вторгшимися бактериями .

Современные технологии обеспечивают низкий уровень смертности

Единственное определенное лечение ботулизма включает введение ботулинического антитоксина и, при необходимости, интубацию в сочетании с искусственной вентиляцией легких.

Антитоксин, содержащий антитела или фрагменты антител, которые нейтрализуют ботулинический токсин, может уменьшить степень и тяжесть паралича и сократить продолжительность искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии, если его вводят в течение 48 часов после появления симптомов.

С появлением современных методов искусственной вентиляции легких уровень смертности значительно снизился и составляет менее 5 процентов от всех случаев интоксикации.

Ботулинический токсин как оружие биотерроризма

Тем не менее, сохраняется потенциальная проблема, заключающаяся в том, что восстановление пациента требует длительного использования ресурсов интенсивной терапии, которые могут быть ограничены при наличии крупных вспышек.

При распространении в виде аэрозолей ботулинический токсин фактически является самым сильнодействующим токсином, известным человечеству.

Таким образом, он считается серьезной угрозой, когда он распространяется по воздуху среди больших групп людей. Тем более, что уже было несколько, к счастью, неудачных попыток использовать его в крупномасштабных биотеррористических атаках.

Средство от морщин — что Пух искал?

Чтобы закончить на более легкой ноте, в отличие от того, что вы можете ожидать, ботулинический токсин также широко используется в косметических целях.

Это хорошо известное относительно безопасное средство для уменьшения морщин на лице под названием Ботокс, которое вводят люди во всем мире.

Вводя небольшое количество ботулинического токсина в гиперактивные лицевые мышцы, можно добиться локального расслабления мышц, что, в свою очередь, разгладит кожу.

Так что круглое лицо Пуха можно объяснить не только его возрастом или слегка полноватым телосложением. Возможно, он просто получает свою суточную дозу ботокса через мед.

Ранее Фокус писал о первой в мире вакцине для медоносных пчел. Она была разработана для предотвращения смертельных случаев от американского гнильца, бактериального заболевания, которое ослабляет колонии, атакуя личинок пчел.