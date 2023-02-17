Темний бік Вінні-Пуха. Вчені стверджують, що з давніх-давен мед був не просто ласощами

Психоделік, токсин, носій біологічної зброї та засіб від зморшок. Із давніх часів мед був не просто солодкими ласощами.

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Коли ми думаємо про потенційно токсичні речовини, зазвичай не спадають на думку ласощі, обрані для головного героя одного з найзнакових мультперсонажів у світі.

Улюблена їжа Вінні-Пуха, мед, насправді широко відома своїми солодкими властивостями та позитивним упливом на здоров'я, пише Science Nordic. Але, як виявилося, ця солодка речовина може перетворитися на потужний психоделік і отруту, через що потяг ведмедя до меду здається куди менш безневинним.

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Що шукає Пух?

Той факт, що мед може бути отруйним, давно відомий людству за повідомленнями, що датуються приблизно 400 до н.е., коли грецький полководець Ксенофонт повертався в Грецію після невдалої спроби повалити перського царя у Вавилоні.

Коли його наймана армія натрапила на дикі вулики в Північно-Східній Анатолії, на території сучасної Туреччини, солдати почали ласувати сотами. Незабаром вони втратили орієнтацію та не могли стояти. Тільки через три дні вони знову змогли встати на ноги, ніби зазнали наркотичного сп'яніння.

Чи може бути так, що всіма улюблений жовтий ведмідь таємно шукає такий досвід?

Квіти рододендрону породжують потужний психоделічний трип

Навіть сьогодні мед, із яким зіткнувся Ксенофонт, усе ще виробляють медоносні бджоли в тому ж регіоні. Там альтернативна медицина застосовує мед для лікування гіпертонії та сексуальної дисфункції, він також відомий як галюциногенний рекреаційний наркотик.

Так званий "шалений мед" насправді отримує свої властивості від рослин Rhododendron ponticum і Rhododendron luteum, обоє з яких ви можете побачити на малюнку нижче.

Ці рододендрони містять граянотоксини, які потрапляють у мед, коли бджоли збирають нектар із їхніх барвистих квіток. Коли нейротоксичні граянотоксини потрапляють в організм, вони надмірно стимулюють центральну нервову систему.

[ + – ] Квіти видів рододендронів, що містять граянотоксини: а) Рододендрон понтійський, б) Рододендрон жовтий Фото: Chrumps/CC BY 3.0

Відчуття приємного запаморочення

Як би на вас подіяв граанотоксин, якби ви вирішили спробувати цей "шалений мед"? Залежно від того, скільки ви наважитеся взяти, результати можуть відрізнятися.

Споживання дуже невеликої кількості меду зазвичай дає ефекти сп'яніння, такі як відчуття приємного запаморочення та розслаблення.

Дещо більша кількість може призвести до галюциногенних переживань.

Мало що відомо про точні вимоги до дозування для досягнення цієї мети, але споживання однієї столової ложки зазвичай не призводить до госпіталізації.

Однак якщо ви вирішите посилити його ще більше, можливо, ви почнете відчувати те, що називається отруєнням шаленим медом.

Понад тисячу випадків за 30 років

У період із 1984 по 2014 рік було зареєстровано 1199 випадків отруєння шаленим медом, переважно в Туреччині.

Близько 75% пацієнтів визначили кількість проковтнутого меду 1-5 столовими ложками, що свідчить про те, що граянотоксин у меді може бути дуже потужним. Більшість частини пацієнтів, схоже, хотіла ще більш диких відчуттів і приймала більш ніж 5 столових ложок.

Якби ви самі отримали отруєння шаленим медом, ви, ймовірно, зазнали б запаморочення, нудоти, блювання, непритомності, помутніння зору та, можливо, серцевих аритмій, так як зниження частоти серцевих скорочень (брадикардія) або навіть повна атріовентрикулярна блокада.

Попри менший ризик ви також можете відчути сплутаність свідомості, задишку, поганий контроль м'язів, пітливість і двоїння в очах.

Легко лікувати

На щастя, отруєння шаленим медом зазвичай легко лікувати за допомогою 0,5-1 мг атропіну та сольового настою. Отже, зараз це рідко призводить до смерті, і пацієнтів зазвичай виписують із лікарні через 24 години.

Однак цілком імовірно, що випадки у віддалених районах не завжди можуть мати такий щасливий кінець через відсутність прямого доступу до лікарні.

Стара пастка

Ще в 67 р. до н.е. римський полководець Помпей Великий і його армія зазнали поразки від місцевого племені під назвою Гептакомети під час переходу вздовж Чорного моря, знову ж таки в Північно-Східній Анатолії.

Гептакомети вдало залишили чаші з шаленим медом на дорозі, щоб римляни знайшли їх. Коли римські солдати з'їли мед, вони стали недієздатними, і гептакомети легко позбулися їх.

Так що, можливо, вам варто передумати наступного разу, коли ви збираєтеся прийняти банку меду від зловмисного сусіда.

[ + – ] Божевільний мед використовують не тільки ті, хто женеться за галюциногенними переживаннями. У 67 р. до н. е. плем'я також використовувало його як зброю у війні, щоб перемогти римську армію. Фото: Pixabay

Мед як носій біологічної зброї

Крім того, що рослина передає свої токсичні властивості, можливо також, що мед забруднюється іншими шляхами.

Приклад, коли мед стає токсичним через бактеріальну спору, зазвичай залишається невідомим людям, поки в них не з'явиться перша новонароджена дитина.

Це з тим, що до того часу вони, мабуть, були проінформовані про те, що новонародженим до 12 місяців не рекомендується взагалі давати мед. Причина в тому, що спори бактерій Clostridium botulinum можуть бути в меді, тому його не можна давати новонародженим.

Походить із ґрунтової бактерії

Ця бактерія, що зазвичай зустрічається в ґрунті по всьому світу, виробляє нейротоксичний ботулотоксин.

Він запобігає вивільненню нейромедіатора ацетилхоліну з нервово-м'язових синапсів, викликаючи млявий параліч із подальшою дихальною недостатністю.

Якщо спори бактерій забруднюють мед і потрапляють усередину, вони знаходять шлях до шлунково-кишкового тракту, проростають, намагаються заселити шлунково-кишковий тракт, а потім викликають рідкісне, але смертельне захворювання ботулізму харчового походу після виробництва достатньої кількості ботулінічного токсину.

Особливо сприйнятливі до цієї хвороби харчового проходу діти віком до 12 місяців. Це пов'язано з тим, що в них незріла імунна система, відносно низька кислотність шлункового соку (яка в іншому випадку перешкоджала б проростанню спор) і зменшена бактеріальна флора, щоб конкурувати з бактеріями, що вторглися.

Сучасні технології забезпечують низький рівень смертності

Єдине точне лікування ботулізму включає введення ботулінічного антитоксину та, за необхідності, інтубацію в поєднанні зі штучною вентиляцією легень.

Антитоксин, що містить антитіла або фрагменти антитіл, які нейтралізують ботулінічний токсин, може зменшити ступінь і тяжкість паралічу та скоротити тривалість штучної вентиляції легень та інтенсивної терапії, якщо його вводять протягом 48 годин після появи симптомів.

Із появою сучасних методів штучної вентиляції легень рівень смертності значно знизився та становить менш ніж 5 відсотків від усіх випадків інтоксикації.

Ботулінічний токсин як зброя біотероризму

Тим не менш, зберігається потенційна проблема, яка полягає в тому, що відновлення пацієнта потребує тривалого використання ресурсів інтенсивної терапії, які можуть бути обмежені за наявності великих спалахів.

Під час поширення у вигляді аерозолів ботулінічний токсин фактично є токсином найсильнішої дії, відомим людству.

Отже, його вважають серйозною загрозою, коли він поширюється повітрям серед великих груп людей. Тим більше, що вже було кілька, на щастя, невдалих спроб використати його у великомасштабних біотерористичних атаках.

Засіб від зморшок — що Пух шукав?

Щоб закінчити на легшій ноті, на відміну від того, що ви можете очікувати, ботулінічний токсин також широко використовується в косметичних цілях.

Це добре відомий відносно безпечний засіб для зменшення зморшок на обличчі під назвою ботокс, який вводять люди в усьому світі.

Вводячи невелику кількість ботулінічного токсину в гіперактивні м'язи обличчя, можна домогтися локального розслаблення м'язів, що, зі свого боку, розгладить шкіру.

Так що кругле обличчя Пуха можна пояснити не тільки його віком або злегка повною статурою. Можливо, він отримує свою добову дозу ботоксу через мед.

Раніше Фокус писав про першу у світі вакцину для медоносних бджіл. Вона була розроблена для запобігання смертельним випадкам від американського гнильця, бактеріального захворювання, яке послаблює колонії, атакуючи личинок бджіл.